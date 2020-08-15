Повторное заражение COVID-19 может оказаться фейком, – врач из Израиля

Случаи повторного заражения коронавирусом могут оказаться неправдой.

Такое заявление в блиц-интервью на телеканале Obozrevatel TV сделал врач из Израиля Борис Бриль. "Я думаю, это больше исключения, если это вообще правда. Это надо исследовать", – заметил он.

В данном контексте медик обратил внимание на то, что эффективность тестов, которые используются для диагностики коронавируса, не стопроцентна. Так, "ПЦР-тесты показывают почти 0% ложноотрицательных и 20% ложноположительных результатов", а тесты, исследующие сыворотку крови, верны лишь на 30-50%.

Таким образом, пациенту может быть ошибочно поставлен диагноз коронавирусной болезни, например, при заболевании гриппом, когда у него наблюдаются схожие симптомы.

Бриль подчеркнул, что в вопросе повторного заражения коронавирусом склонен доверять научной литературе. Он сообщил, что в подобных изданиях описаны единичные случаи, которые также требуют дополнительного изучения.

Полную версию блиц-интервью с Борисом Брилем читайте здесь.

Как писал OBOZREVATEL, украинский врач-инфекционист Ольга Голубовская заявила, что на сегодняшний день в мире нет четко подтвержденных данных о том, что случаи инфицирования коронавирусом несколько раз действительно являются повторными заражениями.

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