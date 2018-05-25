Недавно один из давних друзей спросил, как и почему пишутся посты. Я не сразу смогла ответить – оно само собой происходит. Наверно, как-то копится внутри, а потом достаточно толчка, чтобы связно изложить то, о чем ты, на самом деле, давно думала.

Вот вчера так сложилось, что в один день разговаривала на одну и ту же тему с двумя очень хорошими, уважаемыми, профессионально состоявшимися людьми. И тема эта была – зрадофильство. Я давно заметила отсутствие их реакции под моими постами, где пишу об изменениях к лучшему в Украине. Думала, мало ли, может, заняты, не читали или на глаза не попалось. Или просто не задело – не могут мои заметки всем нравиться. Оказалось, хуже. Читали. Возмущены и обижены. Как может быть хорошо в стране, где им так плохо? Разве что таким, как я и моя семья. Нам просто повезло в жизни не столкнуться с Порошенко, который не хочет закончить войну, вернуть Луганск, построить коммунизм, убрать в подъезде, дать нам бесплатное жилье, работу с американской зарплатой и т.д и т.п. Хотела ответить по свежим следам вчера, но было крайне некогда. Занимаюсь своими делами, а из головы не идет. Попробую еще раз немного объяснить на примерах из своей жизни, почему я сейчас так шарахаюсь от зрадофильства. Про семью не буду – уже привыкла, что все видят только результат, а не тот труд, который ему предшествовал. И я рада, что у нас все хорошо, легко и грациозно. Пусть лучше завидуют, чем жалеют.

Итак.

Во-первых, запасы человеческой энергии не безграничны. А с возрастом человек должен становиться умнее. Теперь, когда у меня появилось время спокойно подумать о пройденном пути, отчетливо вижу, что мне всегда было легче отдавать, чем получать; интересней делать, а не ждать доброго дядю. И этим многие пользовались, сознательно или бессознательно. Естественно, многоканальное донорство истощает любой организм. Но в молодости я исключительно быстро подзаряжалась от любых положительных эмоций, будь то хорошая книга, фильм, вечеринка, вечерний костер с печеной картошкой в деревне, детский утренник или встреча с друзьями. Сейчас силы уже не те. Поэтому, каждую попытку "вампиризма" ощущаю остро и долго. И начинаю автоматически ставить барьер. А зрадофильство – вампиризм априори. Это аксиома.

Во-вторых, всегда говорила детям: "Не надо пытаться объяснить плохой результат только внешними причинами (учительница не в духе, сосед под руку толкнул и т. д.). Ищи причину в себе". И теперь говорю вам всем: жизнь не сахар, обстоятельства разные. Но по большому счету, все мы сами определяем свой путь. У каждого из нас постоянно возникают развилки, когда ты сам должен решить, куда тебе идти. И глупо обижаться на пенсионный фонд и маленькую пенсию, если всю жизнь платил маленькие взносы. Не надо обвинять мироздание, если повелся на сладкие речи жуликов. Нужно взвешивать, трезво оценивать свои возможности, не бояться рискнуть. И не надеяться, что под лежачий камень с какого-то перепуга потечет вода. Зрадофилы же законов природы не признают. Поэтому их ожидания сбыться не могут. И люди живут в постоянном несчастье, сконструированном часто своими руками. Примеры: "Вам хорошо, Вы свое жилье в Луганске продали". Да, нам хорошо. Теперь, когда нас не держит этот якорь. А кто Вам мешал это сделать? Исключаю тех, кто там в расстрельных списках. Да и то, до весны 2017-го можно было продать через посредников по украинской доверенности. Дешево все же лучше, чем ничего (минус оплата коммуналки). Надеетесь вернуться? Но это та самая развилка, и вы свернули так, как решили сами. Не хочется ехать туда? Но почему тогда нужно обвинять кого-то другого, а не себя? Тем более странно, когда начинают завидовать таким же беженцам, только более активным.

Живете в Луганске, ненавидите оккупантов и коллаборционистов, мучаетесь на переходах, но боитесь что-то изменить? Или боитесь признаться себе, что и тут был выбор? Но вы пошли по пути наименьшего сопротивления. И, если бы аккумулировать всю энергию, которую тратите на выживание, неприятие, болезни, ужасные поездки за любые пределы трехбуквенных, то можно было бы свернуть горы, а не только найти место для жизни в Украине. Тем более, что хороших людей вокруг все равно больше, чем плохих, только четко формулируйте цель - и не пренебрегайте помощью, которую вам предлагают. И чем дольше вы тянете с решением, тем тяжелее или невозможнее сдвинуться с места. Мы очень рады за тех, кто наконец-то решился. Дай бог, кому отличного урожая по-харьковски; кому благополучного переезда поближе к столице; кому завершения ремонта в новострое; кому хороших контрактов. Все у вас получится.

Еще пример: "Денег катастрофически не хватает, но работу найти невозможно". Особенно странно слышать это из уст прекрасных специалистов: бухгалтеров, медиков, инженеров. Сейчас, когда перед молодыми открылись возможности попытать удачи за рубежом, нам все карты в руки. Сужу по востребованности хотя бы своих сватов, медиков. Оба работают по специальности, хотя старше нас на 5-10 лет (а мы уже – страшно сказать, какие зрелые-перезрелые). И получают новые предложения, что интересно. Бухгалтеры с опытом – нарасхват. Да и инженеры хорошие в дефиците. Молодые – замечательные, шустрые и энергичные. Но до нашего опыта – им еще лет 30 пахать. Было бы желание, найдутся и возможности. С одним условием – надо встать с дивана, выключить телевизор и начать действовать. А не теоретически зрадофильствовать.

В-третьих, по моему личному опыту из тех времен, когда мы в 90-е годы с неимоверными усилиями организовывали вечера для взрослых и утренники для детей сотрудников; доставку (на собственном горбу) и продажу под зар.плату продуктов с оптовых складов (все, наверно, помнят эти развешивания килек-селедок в ПКТИ), критиковать всегда легче, чем делать. Все это в эпоху крушений и всеобщего дефицита держалось на личном энтузиазме и определенном подвижничестве. И требовало огромных затрат энергии. Все, кто был вовлечен в процесс, прекрасно понимали, что без накладок ни один организационный момент не обходится, тем более, когда нет средств в достаточном объеме. До сих пор удивляюсь, как нам удавалось проводить все это без серьезных эксцессов.

Но каждый раз, к концу вечера, когда все мы, усталые и измученные подготовкой и проведением, мечтали только о том, чтоб поскорей расставить по местам столы и стулья, собранные со всего ДК, и поскорей добраться с детьми домой (а это тогда был тот еще квест, особенно вечером), к нам начинали подходить сотрудники. Нет, не за тем, чтоб сказать спасибо - таких было исчезающе мало. А чтобы высказать свое "фе" по разным поводам. Самыми рьяными критиками, естественно, были те, кто никогда ничего для других не делал. И у меня тогда было то же ощущение, что и сейчас. Не помогаешь, ничего не делаешь – хотя бы не мешай. Мы не видим сейчас полной картины и часто не можем оценить чужих трудностей и чужих усилий. Что происходит с теми, кто рвет страну на части, не думая о последствиях, мы уже видели неоднократно. Вспомнить хотя бы, что было с Украиной 100 лет назад. Можешь изменить что-то – меняй. Хочешь критиковать – давай конструктивные предложения. Делай что-то, хотя бы для себя. Не можешь? Не мешай тем, кто может.

А их уже много. И Колесо все катится.