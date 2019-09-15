Повесились оба родителя: стало известно о жуткой трагедии под Николаевом

В селе Богачевка Кривоозерского района Николаевской области нашли повешенными супружескую пару, без родителей осталось четверо детей.

Как сообщает издание "Факты", ссылаясь на данные областного отделения полиции, повешенными на чердаке собственного дома родителей обнаружил 11-летний сын.

В пресс-службе полиции сообщили изданию, что ранее мужчина с женщиной уже высказывали намерение совершить самоубийство.

После трагедии троих несовершеннолетних детей забрали родственники. Еще один 25-летний сын погибших, служит в украинской армии на Донбассе. Вероятно, что именно он оформит опеку над младшими детьми.

Петля Иллюстрация

По факту случившегося полиция открыла уголовное производство по части 1 статьи 115 Уголовного кодекса Украины (Умышленное убийство) с пометкой самоубийство. Полиция выясняет обстоятельства трагедии.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, в Кировоградской области в селе Камбурлиевка Онуфриевского района 10-летний мальчик совершил самоубийство.

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