Главная Новости
15 сентября • обновлено в 20:06
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Общество

Повесились оба родителя: стало известно о жуткой трагедии под Николаевом

1.8т Читать материал на украинском

В селе Богачевка Кривоозерского района Николаевской области нашли повешенными супружескую пару, без родителей осталось четверо детей.

Как сообщает издание "Факты", ссылаясь на данные областного отделения полиции, повешенными на чердаке собственного дома родителей обнаружил 11-летний сын.

В пресс-службе полиции сообщили изданию, что ранее мужчина с женщиной уже высказывали намерение совершить самоубийство.

Новости
Дождался пока уснет: в Киеве мужчина жестоко убил родного брата

После трагедии троих несовершеннолетних детей забрали родственники. Еще один 25-летний сын погибших, служит в украинской армии на Донбассе. Вероятно, что именно он оформит опеку над младшими детьми.

Петля

Петля

Иллюстрация

По факту случившегося полиция открыла уголовное производство по части 1 статьи 115 Уголовного кодекса Украины (Умышленное убийство) с пометкой самоубийство. Полиция выясняет обстоятельства трагедии.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, в Кировоградской области в селе Камбурлиевка Онуфриевского района 10-летний мальчик совершил самоубийство.

Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!

Место
Украина
Тег
полиция
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
15
1
Смешно
0
Интересно
15
Печально
3
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / мнения

ads pixel