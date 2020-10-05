Повесил себя и маленького сына: стали известны подробности трагедии на Хмельнитчине

Жуткая трагедия произошла на Хмельнитчине. В гараже родного дома повесился 32-летний мужчина. Перед смертью он также повесил собственного сына. Малышу только в мае исполнился год.

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Ничего не замечали

Маленькое село Мартыновка насчитывает менее полутысячи жителей. И страшная весть тут распространилась очень быстро. Мать пришла домой чуть раньше и нашла повешенными сына Василия и внука.

"Сегодня только похоронили их. Это такой страх! Из одной хаты вынесли два гроба, один из них совсем маленький. Дай Бог, чтобы мать не лишилась рассудка, она так кричала и плакала", – рассказала местная жительница.

Село Мартыновка насчитывает менее полутысячи жителей google.com/maps

Сам погибший Василий родом из Мартыновки. Он тут родился и вырос, ходил в местную школу. "Нормальный парень, как все. Ничего особенного за ним не замечали", – рассказывает его знакомый.

Жена погибла

После школы Василий уехал в Россию, женился и жил в городе Киров. Там у него случилась трагедия, которую считают поводом для нынешней беды.

"У него в Кирове была жена, которая и родила ему сына. Но когда мальчику исполнилось три месяца, с ней что-то случилось, и она погибла. Ее смерть была трагической, не буду врать, подробностей не знаю, повесилась она или что-то другое. Словом, он с ребенком там остался один. Вскоре родители поехали за ними и привезли сюда", – продолжает местная жительница.

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Ухаживал за сыном лучше матери

Василий нигде не работал, у него было российское гражданство, и он находился в декрете по уходу за ребенком. Местные рассказывают, что сына очень любил и ухаживал за ним лучше, чем любая мать.

"Он с ним и гулял, и купал его, и кормил. После приезда особо ни с кем не общался, все время был занят дома с ребенком. Это в голове просто не укладывается! Он в последнее время был абсолютно спокойным, да и никогда ничего не говорил о том, что ему плохо", – отмечает знакомая семьи.

"Думаю, что смерть жены на него так подействовала. После нее у него все и поехало. Потому что ничего такого за ним никогда не замечалось", – рассказывает знакомый по школе Василия.

Теперь трагедией занимается полиция, следователи выясняют причины.

Источник в правоохранительных органах уточнил OBOZREVATEL, что предсмертной записки на месте ЧП обнаружено не было.

"На данный момент причины, которые подтолкнули мужчину на такой поступок, неизвестны. Он был замкнутым в последнее время, с людьми особо не общался. Ранее намерений о самоубийстве не высказывал", – добавил он.