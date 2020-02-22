Оказывается прямо рядом с Венецией, в двух милях от неё, есть необитаемый остров, который сегодня считают одним из самым жутких мест на планете...

Остров Повелья — один из наиболее прославленных в Венецианской лагуне, но слава эта весьма печальная. Остров называют одним из самых страшных и "призрачных" мест на земле. Первое упоминание о нём в письменных источниках встречается в 421 г., когда островок стал прибежищем падуанцам, бежавшим от варварских орд. В 1379 г., когда город штурмовали генуэзцы, жителям острова пришлось покинуть его, и с той поры постоянно на Повелье никто не жил. В 1645 г. на острове было выстроено восьмиугольное укрепление, призванное прикрыть вход в лагуну, и его можно видеть здесь и сегодня.

Но не эти эпизоды истории принесли Повелье её трагическую славу. В конце 18 века, в 1777 году, здесь был устроен изолятор для моряков, прибывавших в город и обязанных пересидеть 40 дней карантина. Изолятор действовал 20 лет с лишним.

А в 1922 г. на Повелье заработала лечебница для душевнобольных, которая была закрыта только в 1968 г. Всё это и так-то придаёт островку не очень безмятежную ауру — тем более что здание больницы сохранилось до сих пор (есть идеи открыть в нём отель). А ведь существуют ещё драматические легенды о Повелье...

Драматическая легенда № 1 заключается в следующем: ещё в античные времена на остров ссылали чумных больных. Эпидемии "чёрной смерти" с тех пор скосили большую жатву в Европе, и умерших хоронили здесь же во избежание заражения, буквально друг на друге. В конечном итоге Повелья стала гигантской могилой, где, по некоторым оценкам, нашли последнее пристанище до 160 тыс. несчастных. Говорят, что души умерших витают над Повельей повсеместно, а сам остров заслужил названия "Проклятая земля" и "Ворота ада".

Вторая легенда ничуть не приятнее первой. Согласно утверждениям очевидцев (довольно сомнительным, но в возможности этого сомневаться не приходится — отношение к сумасшедшим в те времена делало это вполне возможным), над умалишёнными на Повелье издевались с особой жестокостью. На несчастных ставили бесчеловечные опыты, и тень прошлых страданий надолго накрыла остров. А главный врач больницы, сведённый с ума призраками замученных им в результате безнаркозных лоботомий, в конце концов спрыгнул с островной колокольни.

Уже очень долго Повелья привлекает только любителей потусторонних ужасов и прочей паранормальщины. Экстрасенсы заявляют, что концентрация ментального мрака на острове просто-таки зашкаливает.

Современная Повелья, заброшенная со второй половины 20 века, представляет собой небольшой островок, частично застроенный полуразвалившимися зданиями. Остров ярко контрастирует с венецианским богатством и роскошью палаццо и площадей всего в нескольких сотнях метров.

Наиболее заметное сооружение острова — это крестовая колокольня, которую выстроили в 12 веке, а в 18 веке преобразовали в маяк. Колокольня принадлежала разобранной в 1806 г. церкви Сан-Витале. Самая старая островная постройка — развалины церкви 12 века.

Остров Повелья, проданный в 1968 году частному физическому лицу, вскоре перешёл новому владельцу. Люди не могли там находиться более нескольких ночей. Атмосфера была тяжела и болезненна. Странные звуки и призраки острова всё ещё есть на острове. Никто не осмеливается приобрести остров вновь. Возможно, потенциальные владельцы слишком напуганы.

Через несколько лет после закрытия психиатрической больницы на острове Повелья семья решила приобрести его для постройки частного дома отдыха. В первую же ночь начались ужасные события, после которых в течение нескольких часов они покинули это место навсегда. Они сообщили, что лицо их дочери было полностью порезано.

Как уже говорилось, остров закрыт для посещений и тщательно патрулируется полицией. Однако, были особенно крепкие ребята, которым удавалось высадиться на многострадальной Повелье. В сети гуляет рассказ одного американца, который оказался на остров в 2007 году. Еще подплывая, все обнаружили, что отключились мобильные телефоны.

Потом группу накрыло жуткое ощущение, что за каждым шагом и движением следят. Но вокруг ни души, Повелья пуста. Они фотографировали, ходили, заглядывали в разбитые окна и видели искореженные кровати и заброшенные комнаты. И тут услышали истошный вопль. Но никто из живых и рта не открывал. Крик был столь страшный, долгий и леденящий, что всем стало дурно. Источник звука был неясен. И тут зазвонили колокола. Самое ужасное даже не в том, что ни на острове, ни на колокольне никого не было, а в том, что колокола давным-давно сняли... Американцы в панике бросились к лодке и отчалили от проклятого острова по добру-по здорову. Вся их экспедиция продлилась 20 минут.

В 2014 году правительство Италии решило продать остров кому-нибудь на 99 лет. И нашлись желающие. Правда предложили совсем немного - 704 тысячи $. И вроде как даже начали проектирование и приступили к реконструкции берегов. Планируется, что в скором времени на острове Повелья откроется отель для туристов. Думаю, желающих пощекотать себе нервы в столь жутком месте найдется немало.

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