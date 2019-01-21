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Повалит снег: синоптики предупредили о резком ухудшении погоды в Украине

1.7тЧитать материал на украинском

В Украине в понедельник, 21 января, серьезно испортится погода: завалит снегом и ударят морозы.

В частности, на юге и в Приазовье ожидается снег с дождем, ночью в южных и центральных, днем в восточных областях местами значительные осадки, налипание мокрого снега, гололед, сообщает Укргидрометцентр.

Только во Львовской, Волынской, Ривненской, а днем и в северных, Винницкой и Черкасской областях – без существенных осадков.

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Повалит снег: синоптики предупредили о резком ухудшении погоды в Украине

Ветер южный с переходом на северо-западный, 5-10 м/с.

Температура ночью 6-11° мороза, днем 1-6° мороза; на Закарпатье и в южной части ночью 0-5° мороза, днем от 2° мороза до 3° тепла, в Крыму 4-9° тепла.

В Киеве 21 января ожидается сухая погода, разве что ночью вероятен снег. Днем столбики термометров покажут 3-5 градусов мороза, а ночью — 7-9 градусов ниже нуля.

Повалит снег: синоптики предупредили о резком ухудшении погоды в Украине

На курортах Египта по-прежнему тепло, но жара не предвидится. В Шарм-эль-Шейхе и Хургаде температура не поднимется выше +21 днем.

Повалит снег: синоптики предупредили о резком ухудшении погоды в Украине
Повалит снег: синоптики предупредили о резком ухудшении погоды в Украине

Как сообщал OBOZREVATEL, в южных, восточных и центральных областях Украины в ночь на 21 января начались сильные снегопады. Синоптики предупредили о циклоне.

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Тема
Прогноз погоды
Место
Украина
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