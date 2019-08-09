Повалило деревья и столбы: в Николаеве разбушевалась сильнейшая буря

В Николаеве в пятницу, 9 августа, резко ухудшилась погода.

Портал 0512.com.ua сообщает, что в городе разбушевался ураган, который успел повалить множество деревьев и большие ветки.

Кроме того, на ул. Чкалова после сильного порыва повалился столб (чтобы посмотреть видео, поскролльте новость вниз).

Буря в Николаеве 0512.com.ua

Управление по вопросам ЧС и гражданской защиты населения Николаевского горсовета предупредило жителей об опасной погодной ситуации.

Согласно прогнозу синоптиков, до конца суток в Николаеве ожидаются грозы, град, местами шквальный ветер 25-28 м/с. Непогода продолжится и ночью 10 августа.

Людям посоветовали по возможности оставаться дома и воздержаться от прогулок или поездок для собственной безопасности и во избежания травм.

Буря в Николаеве 0512.com.ua

Буря в Николаеве 0512.com.ua

Буря в Николаеве 0512.com.ua

Буря в Николаеве 0512.com.ua

Буря в Николаеве 0512.com.ua

Буря в Николаеве 0512.com.ua

Буря в Николаеве 0512.com.ua

Буря в Николаеве 0512.com.ua

Как сообщал OBOZREVATEL, в субботу, 3 августа, в Одессе прошел масштабный ливень. В результате в городе затопило улицы, забили грязевые фонтаны и произошли оползни.

Недалеко от села Южное Белгород-Днестровского района Одесской области 25 воспитанников спортивной школы попали в ловушку мощной бури, накрывшей регион.

В селе Молога Белгород-Днестровского района из-за непогоды сошел селевой поток, который убил одного человека. Он был такой силы, что смог сорвать с фундамента двухэтажный дом.

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