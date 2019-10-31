Движение за разведение сил в Золотом-4 организовали две известные пособницы террористов "ЛНР" Елена Харченко и Галина Олимпиева.
Как утверждает на своей странице в Facebook журналист Константин Реуцкий, местные жители узнали в них активных участников организации “референдума о независимости "ЛНР” в мае 2014 года.
Теперь же, пишет журналист, они "организовывают массовку и спикеров под приезды депутатов и чиновников, чтобы показать единодушие жителей Золотого-4, которые, якобы все как один хотят вывода украинских войск из поселка".
При этом в Реуцкий показал два ролика. На первом – Галина Олимпиева агитирует не голосовать на президентских выборах за Владимира Зеленского и даже грозится: "Я их сама всех поубиваю!".
Скриншот с видео
Второе видео было сделано во время приезда Зеленского в Золотое. Именно Олимпиева разговаривала на камеру с президентом и уверяла его: "Мы за Украину, и я хочу жить только в Украине!”.
Галина Олимпиева разговаривает с Зеленским
Скриншот с видео
Как сообщал OBOZREVATEL:
26 октября президент Украины Владимир Зеленский приехал к добровольцам в Золотое на Донбассе перед разведением войск. Там он поскандалил с одним из ветеранов, который выступил против такого шага.
Позже в сети появилось полное видео нашумевшего разговора Зеленского с добровольцами. На кадрах видно, как глава государства требовал от них вывезти из Золотого оружие.
29 октября на Донбассе все же началось разведение войск у этого населенного пункта. Это подтвердили в штабе ООС и российские террористы "ЛНР".
Зеленский поприветствовал начало процесса разведения войск у Золотого Луганской области, заявив, что это прекрасно.
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