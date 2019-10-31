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31 октября • обновлено в 09:16
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"Поубиваю всех!" Всплыл еще один скандальный нюанс поездки Зеленского в Золотое. Видеофакты

7.2т Читать материал на украинском

Движение за разведение сил в Золотом-4 организовали две известные пособницы террористов "ЛНР" Елена Харченко и Галина Олимпиева.

Как утверждает на своей странице в Facebook журналист Константин Реуцкий, местные жители узнали в них активных участников организации “референдума о независимости "ЛНР” в мае 2014 года.

Теперь же, пишет журналист, они "организовывают массовку и спикеров под приезды депутатов и чиновников, чтобы показать единодушие жителей Золотого-4, которые, якобы все как один хотят вывода украинских войск из поселка".

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При этом в Реуцкий показал два ролика. На первом – Галина Олимпиева агитирует не голосовать на президентских выборах за Владимира Зеленского и даже грозится: "Я их сама всех поубиваю!".

"Поубиваю всех!" Всплыл еще один скандальный нюанс поездки Зеленского в Золотое. Видеофакты

Скриншот с видео

Второе видео было сделано во время приезда Зеленского в Золотое. Именно Олимпиева разговаривала на камеру с президентом и уверяла его: "Мы за Украину, и я хочу жить только в Украине!”.

Галина Олимпиева разговаривает с Зеленским

Галина Олимпиева разговаривает с Зеленским

Скриншот с видео

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Темы
Отвод войск на Донбассе Российско-украинский конфликт
Персона
Владимир Зеленский
Место
Украина
Тег
Новости Донбасса
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Драго Кувалда
Драго Кувалда
Даже бабки понимают что за ублюдочный сброд нации и ВСУшные алкаши.
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Pollak John
Pollak John
Зе ублюдок , тут уже не скроешь .
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