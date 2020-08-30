Потусторонний портал: иллюзия на фото девушки под водой восхитила сеть

Анна Паскевич Общество 03:46, 30.08.2020

Фото девушки, плывущей под водой на закате солнца, удивило пользователей сети.

Так, снимок, опубликованный на развлекательном онлайн-сервисе Reddit, вызвал у комментаторов ассоциации с вулканом и даже с порталом в другой мир.

Такое впечатление создается за счет игры света на снимке.

"Женщина касается потустороннего портала или женщина под водой во время заката?", "Портал в альтернативную вселенную", "Одно из лучших изображений, что я видел за последнее время", – пишут пользователи.

Снимок вызвал у пользователей ассоциации с порталом в другой мир
Фото: Dan Legend
Пользователи восхитились подводным снимком девушки
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Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в сети сравнили девушек в США и в СССР в 80-х годах: показательное фото.

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