УВАГА! Потрібна допомога!

Костянтин - військовослужбовець ССО ЗС України. Рік тому йому поставили діагноз "Мультиформна гліобластома лівої скроневої частки із переважно гіпертензивним перебігом, Grade IV. Ми з вами кажемо "пухлина головного мозку".

Зараз Костянтину потрібні гроші на курс хіміотерапії. А це мінімум 6 курсів лікування, ціна кожного з них від 20 тисяч гривень.

Звертаємося до вас за допомогою, аби врятувати життя військовослужбовцю. Бо більш за все, він прагне знов захищати Україну.

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