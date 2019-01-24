УВАГА! Потрібна допомога!
Костянтин - військовослужбовець ССО ЗС України. Рік тому йому поставили діагноз "Мультиформна гліобластома лівої скроневої частки із переважно гіпертензивним перебігом, Grade IV. Ми з вами кажемо "пухлина головного мозку".
Зараз Костянтину потрібні гроші на курс хіміотерапії. А це мінімум 6 курсів лікування, ціна кожного з них від 20 тисяч гривень.
Звертаємося до вас за допомогою, аби врятувати життя військовослужбовцю. Бо більш за все, він прагне знов захищати Україну.
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