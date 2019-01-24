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Мирослав Гай
Мирослав Гай
Военный журналистВсе статьи автора

Потрібна допомога! Врятуймо життя військовослужбовцю

748Читать материал на украинском

УВАГА! Потрібна допомога!

Костянтин - військовослужбовець ССО ЗС України. Рік тому йому поставили діагноз "Мультиформна гліобластома лівої скроневої частки із переважно гіпертензивним перебігом, Grade IV. Ми з вами кажемо "пухлина головного мозку".

Зараз Костянтину потрібні гроші на курс хіміотерапії. А це мінімум 6 курсів лікування, ціна кожного з них від 20 тисяч гривень.

Звертаємося до вас за допомогою, аби врятувати життя військовослужбовцю. Бо більш за все, він прагне знов захищати Україну.

MIR&Co Foundation UA

www.mirco.com.ua/requisites

Карта Приват Банку Фонд Мир і Ко (Керівник Гай Мирослав) 5169330512430387

PayPal mircofond@gmail.com

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Автор
Мирослав ГайМирослав Гай
Тема
Допоможемо спільно
Место
Украина
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Файбер Моня
Файбер Моня
ПРОДАМ. СРОЧНО. Много украинского свежего мяса. НЕДОРОГО. ПОРОШЕНКО. Слава Украине
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Tugrik Mugrik
Tugrik Mugrik
Файбер Моня, ти, курво, забув додати, що то м'ясо "з душком", бо воно кацапське і ватне.
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