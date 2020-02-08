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9 февраля • обновлено в 03:03
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Сняли 800 грн за 30 минут в сети: мобильный оператор оскандалился с клиентом

10.3т
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Оператор мобильной связи Vodafone буквально за полчаса снял с украинца 800 гривен за пользование мобильным интернет за пределами страны.

Об этом в Facebook написал Максим Хомутин. По его словам, он 15 лет пользуется услугами компании и без проблем закрывает глаза на мелкие проблемы, но не в этот раз.

"Будучи недавно в Чехии я удивился что за четыре часа (на самом деле за полчаса) у меня закончились деньги на счету, купил гигабайт за 200 грн дополнительно и решил разобраться позже. Пришёл февраль, а с ним и статистика. Оказалось, что оператор по непонятной причине, 31 января с 10:26 по 11:00 с снял с меня 20 раз по 40 грн за 20 мб трафика. То есть по тарифу в 100 раз выше - 40 грн за 1 Мб", – рассказывает Хомутин.

Сняли 800 грн: мобильный оператор оскандалился с клиентом

Facebook Максим Хомутин

Сняли 800 грн: мобильный оператор оскандалился с клиентом

Facebook Максим Хомутин

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Далее мужчина связывается со службой клиентской поддержки компании, которая не особо спешит ему на помощь. "Я просто попросил посмотреть в статистику самого Vodafone. В моём кабинете чёрным по белому висит 20 транзакций, иногда по 2-3 в минуту, каждая на 40 грн и каждая за 1 Мб. Ниже, в начале месяца, есть корректные транзакции за роуминг по 40 грн в сутки за 60/80 Мб. К сожалению, на мои аргументы оператор не посчитал нужным даже ответить", – подчеркнул Хомутин.

Сняли 800 грн: мобильный оператор оскандалился с клиентом

Facebook Максим Хомутин

Сняли 800 грн: мобильный оператор оскандалился с клиентом

Facebook Максим Хомутин

Сняли 800 грн: мобильный оператор оскандалился с клиентом

Facebook Максим Хомутин

После публикации поста в Facebook пресс-служба компании пообещала разобраться в ситуации. "Мы понимаем, что ситуация, конечно же стоит внимания и детальной проверки. Хотим разобраться вместе с вами в этих снятиях и дать вам точный ответ. Напишите, пожалуйста, нам в личные сообщения группы и мы передадим информацию техническому отделу", – написали из отдела коммуникации Vodafone.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине изменят состав потребительской корзины. В минимальный набор благ добавят новые лекарства, мобильный телефон и оплату услуг связи.

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Автор
Тимур Григоренко
Место
Украина
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Кацaп Кацaпыч
Кацaп Кацaпыч
Шо ещё хотеть от страной росейской компании? Или кто-то забыл, что такое МТС?
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И снова проходил мимо
И снова проходил мимо
Кацaп Кацaпыч, Ты совсем уже сбрендил, дите самки шакала. Vodafone это британская компания. С российским МТС стратегическое сотрудничество, не более того.
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