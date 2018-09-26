Правнук Пушкина женился на мужчине- что бы сказал Александр Сергеевич! Плачутся пушкиноведы и просто гомофобы.

Надо сказать, что Пушкин по всей видимости к геям относился небрежно и даже с удовлетворением. "Арзамас, литературный кружок, в котором участвовал и Пушкин. Арзамасцы собирались на шумные заседания, заканчивавшиеся непременными попойками… Так вот — среди арзамасцев едва ли не половина была замечена в однополых связях.

Они не претендовали на женщин , что позволяло повесе Пушкину порхать с бутона на бутон в цветнике. На сегодняшние попострадания о его внуке он ответил бы так…Чуть перефразированное его стихотворение.

Молчи ж, кум; ты грешен как и я,

А всякого словами разобидишь;

В чужой же жо*е соломинку ты видишь,

А у себя не видишь и бревна!