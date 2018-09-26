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Дмитрий Бакаев
Дмитрий Бакаев
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Потомок Пушкина женился на мужчине: что скажут в России?

1.6т

Правнук Пушкина женился на мужчине- что бы сказал Александр Сергеевич! Плачутся пушкиноведы и просто гомофобы.

Надо сказать, что Пушкин по всей видимости к геям относился небрежно и даже с удовлетворением. "Арзамас, литературный кружок, в котором участвовал и Пушкин. Арзамасцы собирались на шумные заседания, заканчивавшиеся непременными попойками… Так вот — среди арзамасцев едва ли не половина была замечена в однополых связях.

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Они не претендовали на женщин , что позволяло повесе Пушкину порхать с бутона на бутон в цветнике. На сегодняшние попострадания о его внуке он ответил бы так…Чуть перефразированное его стихотворение.

Молчи ж, кум; ты грешен как и я,

А всякого словами разобидишь;

В чужой же жо*е соломинку ты видишь,

А у себя не видишь и бревна!

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Автор
Дмитрий БакаевДмитрий Бакаев
Место
Великобритания
Источник
Источник:Facebook Дмитрия Бакаева
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Dmitryk Aleksandr
Dmitryk Aleksandr
Справжний свидомый цеевропеец, як завещал герой Украины-Руси пассивный пидор Бандера-Баба
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Лапоть винторогий
Лапоть винторогий
По наследству)))? А я думал, откуда у винторогих троллей такие познания про жопы и однополую связь? А они ВЕЛИКОГО ....... изучали))))
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