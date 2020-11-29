Потерять крестик – плохая примета? ПЦУ развенчала еще одно суеверие

Если человек потерял свой нательный крестик, не стоит отчаиваться, паниковать и надумывать "плохие приметы".

Проблему можно решить приобретением нового крестика, освятив его в храме. Об этом говорится в сообщении Православной церкви Украины в Facebook.

Как рассказали в ПЦУ, то же следует сделать и в ситуации, когда крестик со временем ломается или теряет надлежащий внешний вид.

"Ведь мы живем в мире, где действуют физические законы и процессы, и поэтому вполне закономерно, когда материал, из которого сделан нательный крестик, под влиянием различных внешних факторов может менять свои свойства", – отметили в церкви.

Если человек нашел потерянный кем-то крестик, следует поднять святыню, не оставлять ее на земле. Желательно попытаться найти хозяина и вернуть ему крестик. Если же он не найдется, необходимо отнести крестик в храм и отдать священнику.

"Не верьте в суеверия, что нельзя поднимать найденный крестик, потому что тогда, якобы, вы "берете на себя" и жизненные тяготы того, кто его потерял. Это ошибочное суждение, которое противоречит христианской вере, ведь каждый человек несет свой жизненный крест, который с помощью Божией будет нести до конца жизни", – говорится в сообщении ПЦУ.

В церкви призвали всегда доверять Богу и только на Него возлагать все свои надежды: "Не лишайте места и не давайте пищи греховным помыслам и искушениям впасть в отчаяние, зародить сомнения, посеять в душе страх, неуверенность, слабость... Мы как христиане знаем, что на все воля Божья, без которой, как свидетельствует Евангелие, ни один волос не падет с головы, и "у вас же и волосы на голове все сочтены" (Мф. 10: 30)".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее ПЦУ развенчала суеверие о том, что погасшая свеча является плохой приметой.