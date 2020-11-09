Потеряли время и теперь закрывают больницы: деньги уже не помогут
Спокойно. Без матов.
Объявили.
Закрытие всех украинских больниц для приема пациентов на плановые госпитализации и операции.
Многие недоумевают.
Все просто
У них не осталось ни времени, ни вариантов для манёвров - это выбор один из одного.
Коек не хватает.
Тестов не хватает.
Врачей не хватает.
Кислорода не хватает.
Знаете.
Бывает.
В болезни наступает такой момент, когда время безвозвратно упущено и деньгами уже ничего невозможно решить или изменить к лучшему.
Деньги в этот момент теряют всякую ценность и всякий смысл.
Потеряно самое ценное – время.
И тогда.
Остаётся только молиться Богу и верить в чудо.
Именно такой момент сейчас наступил в нашей государственной войне с коронавирусом.
До жопы теперь все эти их фонды, миллионы и миллиарды.
Нет времени больше на них что-то важное купить, успеть привезти, установить и запустить.
Просто запомните.
* Оборудование одного Дворца Спорта под Полевой Госпиталь на 500 коек заняло бы 2 недели и обошлось бы в 25 миллионов гривен. Даже 25 таких госпиталей по стране стоили бы всего 600 миллионов гривен.
* 40’000 кислородных концентраторов чтобы закрыть всю потребность украинских коек стационаров в быстром кислороде - это всего 1 миллиард гривен.
* Автономная кислородная станция для одной больницы на 200 коек - это всего 4 миллиона гривен. То есть, 100 больниц по стране можно обеспечить штатным кислородом за 400 миллионов гривен.
Я уже молчу.
Что ещё в марте, китайцы официально вели переговоры с ОП и предлагали построить в Украине мобильные инфекционных госпитали "под ключ" на 250 коек каждый за 60 дней и 25 миллионов долларов.
Ладно бы.
Государство, раздало бы все эти миллиарды врачам.
Но нет.
На них, времени и денег у них тоже не нашлось.
8 месяцев и 2 миллиардов
Цена успеха.
Цена жизней.
Цена здоровья нации.
Но время ушло.
Его больше не купить ни за какие деньги.
Вот и закрывают все больницы.
Нет больше других ходов в этой шахматной партии.
В любой смертельной болезни.
Самое страшное, осознавать, что все можно было вовремя исправить...
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