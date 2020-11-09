Спокойно. Без матов.

Объявили.

Закрытие всех украинских больниц для приема пациентов на плановые госпитализации и операции.

Многие недоумевают.

Все просто

У них не осталось ни времени, ни вариантов для манёвров - это выбор один из одного.

Коек не хватает.

Тестов не хватает.

Врачей не хватает.

Кислорода не хватает.

Знаете.

Бывает.

В болезни наступает такой момент, когда время безвозвратно упущено и деньгами уже ничего невозможно решить или изменить к лучшему.

Деньги в этот момент теряют всякую ценность и всякий смысл.

Потеряно самое ценное – время.

И тогда.

Остаётся только молиться Богу и верить в чудо.

Именно такой момент сейчас наступил в нашей государственной войне с коронавирусом.

До жопы теперь все эти их фонды, миллионы и миллиарды.

Нет времени больше на них что-то важное купить, успеть привезти, установить и запустить.

Просто запомните.

* Оборудование одного Дворца Спорта под Полевой Госпиталь на 500 коек заняло бы 2 недели и обошлось бы в 25 миллионов гривен. Даже 25 таких госпиталей по стране стоили бы всего 600 миллионов гривен.

* 40’000 кислородных концентраторов чтобы закрыть всю потребность украинских коек стационаров в быстром кислороде - это всего 1 миллиард гривен.

* Автономная кислородная станция для одной больницы на 200 коек - это всего 4 миллиона гривен. То есть, 100 больниц по стране можно обеспечить штатным кислородом за 400 миллионов гривен.

Я уже молчу.

Что ещё в марте, китайцы официально вели переговоры с ОП и предлагали построить в Украине мобильные инфекционных госпитали "под ключ" на 250 коек каждый за 60 дней и 25 миллионов долларов.

Ладно бы.

Государство, раздало бы все эти миллиарды врачам.

Но нет.

На них, времени и денег у них тоже не нашлось.

8 месяцев и 2 миллиардов

Цена успеха.

Цена жизней.

Цена здоровья нации.

Но время ушло.

Его больше не купить ни за какие деньги.

Вот и закрывают все больницы.

Нет больше других ходов в этой шахматной партии.

В любой смертельной болезни.

Самое страшное, осознавать, что все можно было вовремя исправить...

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