Проклятая больница в Энергодаре: женщина потеряла первенца, мамой стать уже не сможет. Эксклюзивные детали

В Энергодаре Запорожской области в больнице снова умер новорожденный. Это уже вторая трагедия за последнее время в санитарно-медицинской части (СМЧ) №1. В марте тут принимали роды у молодой мамы, в результате женщина умерла, а тело ее ребенка исчезло. Родные пытаются добиться правды и наказать виновных.

Подробнее – читайте в материале OBOZREVATEL.

Операцию делал отстраненный от работы врач?

Отец ребенка, которого так и не смогли спасти врачи Энергодарской СМЧ №1, Александр Алиев говорит, что мечтали назвать сына Димой. Однако вместо счастья от рождения семья сейчас переживает за жизнь и здоровье матери Елены, которая находится в областной больнице Запорожья.

23 мая 37-летняя Елена на 9-м месяце беременности была в гостях у родителей в селе, когда у нее неожиданно началось кровотечение.

Александр Алиев ТСН

"Мы живем в Запорожье, но делали в квартире ремонт, готовили комнату для сына. Когда Елене стало плохо, скорая доставила ее в больницу Энергодара. Я приехал, когда жена уже была в операционной. Потом оттуда вышел врач Валерий Курченко. Он был в хирургической одежде. Он сказал, что ребенка спаси не удалось. Однако от него был запах алкоголя. Я сделал ему замечание, спросил, считает ли он возможным в таком состоянии приходить на работу. Он ничего не ответил. Вернул мне документы – обменную карту жены и УЗИ, я не хотел им их оставлять. И ушел", – говорит OBOZREVATEL Александр.

На самом деле Курченко не имел права проводить операцию и присутствовать в операционной, поскольку его отстранили на время расследования другой трагедии. . Подробнее об этой истории расскажем ниже.

Валерий Курченко Вікна

"Я бы просто ее потерял"

Но после того как Алиев увидел, в каком состоянии находится его жена после операции, он решил, что нужно срочно отправлять ее в Запорожье.

"Врачи не хотели, говорили, что она останется у них. Но я настаивал и пригрозил, что позвоню на горячую линию в Минздрав. Только тогда они посовещались и вызвали санавиацию. Теперь я понимаю, что если бы оставил Лену там, то с ней бы произошло то же самое, что и с женой другого парня. Я бы просто ее потерял", – отметил Алиев.

Сейчас Елена пришла в себя, ее отключили от аппарата искусственного дыхания. Но больше мамой женщина стать не сможет. Погибший сын был их первенцем.

СМЧ №1 ТСН

Тело ребенка так и не нашли

Это уже второй случай за последнее время, когда именно в этой больнице умирают новорожденные. А их матери тоже либо идут на тот свет, либо теряют возможность рожать уже на всю оставшуюся жизнь.

В марте в этой же больнице произошла трагедия. 34-летняя Елена Наумичева попала сюда на 8-м месяце беременности, когда прямо на занятиях английского языка у нее отошли воды. Операцию проводил завотделением Курченко и врач Ирина Соколова (сейчас исполняет обязанности заведующей отделением).

Елена Наумичева Instagram Елены Наумичевой

Дочку Елены так и не смогли спасти, малышка родилась мертвой. В тяжелом состоянии была и мама. Во время реанимации врачи умудрились пробить ей легкое, у женщины также отказали почки. В таком состоянии ее доставили в областную больницу Запорожья, где через некоторое время женщина умерла.

Тело девочки загадочно пропало. Сначала его отправили в Запорожье на экспертизу, а после этого вместе с выводами экспертов его забрал некий водитель медсанчасти. Однако до Энергодара тело ребенка так и не доехало. По крайней мере, в морге нет никаких данных о нем.

"Сейчас идет расследование. Как сказал следователь, идут допросы докторов как Запорожья, так и Энергодара. Медсанчасть сама инициировала расследование по смерти мамы и пропаже ребенка. Нас пообещали пригласить на комиссию, когда будут какие-то результаты", – говорит адвокат Любовь Цигиця.

СМЧ №1 Вікна

Что касается смерти Елены, то процесс будет долгим. А вот куда делось тело ребенка, так до сих пор и неизвестно. Врачи медсанчасти уверяют, что его утилизировали как биоматериал, мол, никто за ней в морг не обращался на протяжении месяца. Однако все это время отец ребенка Святослав был занят спасением жены. И врачи медсанчасти хорошо знали его контакты.

"Последнее, что я знаю, – уже допрашивали работников медсанчасти, а также водителя, который якобы забирал тело. Однако я думаю, что мы так и не узнаем всей правды, куда на самом деле дели тело малышки. Потому что для врачей лучше, чтобы их обвинили в халатности. Пока у них одна версия – тело утилизировали как биоматериал. Но за это тоже кто-то должен понести ответственность. У нас есть выписка о смерти ребенка, и там написано, что это Наумичева, девочка. Это не биомасса, это ребенок, которого надо было хоронить. Тем более, что в роддоме есть журнал фиксирования биомассы, и в тот день там фиксировались только последы, больше ничего", – говорит адвокат.

В больнице обещают проверки

Главный врач СМЧ №1 Андрей Бредихин сказал OBOZREVATEL, что в больнице сейчас проводится расследование обоих случаев.

"По первому случаю у нас уже работает комиссия, мы свои выводы сделали и отправили их в Запорожский облздрав. Там также будет комиссия, которая рассмотрит материалы и даст свой ответ. Что в наших выводах пока сказать не могу, это врачебная тайна", – отметил Бредихин.

Что касается истории с Еленой Алиевой, то, по его словам, также будет создана комиссия, которая проведет свое расследование.

По поводу завотделением Курченко главврач говорит, что с 20 мая он был отстранен от своих обязанностей.

"Курченко не должен был проводить операцию. Что он там делал, мы сейчас с этим тоже разбираемся", – уточнил Бредихин.

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