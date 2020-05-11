Потерял весь урожай из-за засухи: в Одесской области фермер совершил самоубийство

В Килийском районе Одесской области фермер совершил самоубийство после того, как потерял из-за засухи весь свой урожай.

Об этом сообщает УНИАН, ссылаясь на главу Килийской ОТГ Павла Бойченко. По его словам, житель села Шевченково Владимир Сердюченко 1954 года рождения взял в аренду 150 га земли. Однако из-за сильной засухи весь его урожай был потерян.

"Оказавшись в сложных финансовых обстоятельствах, не получив внятных ответов от руководства страны о компенсации потерянного урожая, доведенный до отчаяния, землероб не смог пережить беды", – заявил Бойченко.

Он уточнил, что паи он взял в аренду у жителей родного села и только за это ему нужно было выплатить около 900 тысяч гривен.

"А урожая нет… Доведенный до отчаяния человек решил добровольно уйти из жизни", – сказал глава ОТГ.

По словам Бойченко, около месяца назад Килийский горсовет обратился к центральным органам власти и попросил оказать помощь попавшим в беду фермерам, а не крупным сельскохозяйственным компаниям.

В Одесской области фермер совершил самоубийство, потеряв урожай из-за засухи

"В госбюджете аграрный фонд заложен в размере 4 млрд грн... Второй год – неурожай, а в этом году небывалая засуха…", – акцентировал Бойченко.

Подобные проблемы наблюдаются у многих аграриев их региона. 12 мая Килийский горсовет снова хочет обратиться к руководству страны по этому поводу.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине мельчают водоемы, а южные регионы находятся под угрозой засухи.

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