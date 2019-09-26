Потепление отменяется: синоптики изменили прогноз по Украине

В ближайшие дни погода в Украине существенно не изменится — на всей территории все так же будет дождливо и прохладно.

Об этом рассказала заместитель начальника отдела метеопрогнозов Украинского гидрометцентра Наталья Голеня, передают "Факты".

"В четверг, 26 сентября, ожидаются небольшие дожди в западных, северных, большинстве центральных областей и Одесском регионе. На востоке в ближайшие ночи возможны заморозки на грунте и в воздухе. Дневная же температура в Украине будет колебаться в пределах 12-18 градусов тепла", — спрогнозировала она.

Осень в Украине Иллюстрация

При этом в выходные, 28-29 сентября, по всей стране возможны небольшие дожди, на западе воздух прогреется до 22-23 выше нуля. А в понедельник, 30 сентября, будет преимущественно сухо. Ночная температура ожидается 7-12 градусов тепла, днем — до 15-20 выше нуля. На юге, в Закарпатье и Прикарпатье столбики термометров могут подняться до отметки плюс 23-25 тепла.

Как сообщал OBOZREVATEL, по прогнозам синоптиков, уже 26-27 сентября в Украину придет еще один циклон и снова похолодает.

Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!