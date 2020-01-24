Потепление и снег: синоптики уточнили прогноз погоды в Украине

В Украине в пятницу, 24 января, ожидается потепление. Температура воздуха в западных регионах страны достигнет +7 градусов.

При этом на востоке и севере выпадет снег. Об этом сообщили в пресс-службе Укргидрометцентра.

На остальной территории осадков не предвидится. В центре Украины будет до +3 градусов, на востоке температура воздуха достигнет +2, а на юге +7 градусов.

В Киеве в пятницу днем ожидается до +3 градусов, пойдет снег.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее синоптики резко изменили прогноз по Украине. Они сообщили, что весна придет уже в феврале.

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