Потепление и снег: синоптики уточнили прогноз погоды в Украине

В Украине в пятницу, 24 января, ожидается потепление. Температура воздуха в западных регионах страны достигнет +7 градусов.
При этом на востоке и севере выпадет снег. Об этом сообщили в пресс-службе Укргидрометцентра.
На остальной территории осадков не предвидится. В центре Украины будет до +3 градусов, на востоке температура воздуха достигнет +2, а на юге +7 градусов.
В Киеве в пятницу днем ожидается до +3 градусов, пойдет снег.
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее синоптики резко изменили прогноз по Украине. Они сообщили, что весна придет уже в феврале.
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