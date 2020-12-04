Потепление и сильный ветер: синоптики озвучили прогноз погоды в Украине на пятницу

Юрий Сергиенко Общество 05:32, 4.12.2020

Погода в Украине в пятницу, 4 декабря, будет относительно теплой и солнечной, осадков не ожидается.

По данным Украинского гидрометцентра, ветер прогнозируется юго-восточный, 7-12 м/с, в западных, северных областях и Приазовье местами порывы до 15-20 м/с.

По стране ожидается потепление на 2-5 градусов.

Так, ночью температура воздуха от 1 мороза до 1 тепла, на западе и востоке до -3.

Днем от 2 до 4 тепла, на западе и юге – +10...+12. Прохладнее всего будет в восточных областях – от 0 до 2 тепла.

Погода в Киеве 4 декабря также будет солнечной, ночью от 1 мороза до 1 тепла, днем – +1...+3.

Прогноз погоды в Украине на пятницу, 4 декабря.
Укргидрометцентр

Как сообщал OBOZREVATEL, народный синоптик Леонид Горбань спрогнозировал погоду в Украине на новогодние и рождественские праздники.

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