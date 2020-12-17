Потепление и гололедица: появился прогноз погоды в Украине на четверг

Погода в Украине в четверг, 17 декабря, будет пасмурной и без осадков. Ночные "минусы" ожидются уже не такими низкими.

Об этом сообщается на сайте Украинского гидрометцентра. Синоптики прогнозируют ночью и утром на Правобережье местами туман, а на дорогах северо-восточных областей – гололедицу (чтобы посмотреть карту, доскролльте страницу до конца).

Температура воздуха ночью будет колебаться от 1 мороза до 1 тепла, на востоке – до -3, а на юге – до +2.

Днем в целом по стране также от 1 мороза до 1 тепла, в западных и южных областях – +1...+4.

Погода в Киеве 17 декабря также будет пасмурной, днем и ночью от 1 мороза до 1 тепла.

Прогноз погоды в Украине на 17 декабря. Укргидрометцентр

Как сообщал OBOZREVATEL, до конца недели почти на всей территории Украины потеплеет еще больше.

Также синоптики дали новый прогноз погоды на Новый год.