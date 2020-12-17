Потепление и гололедица: появился прогноз погоды в Украине на четверг
Погода в Украине в четверг, 17 декабря, будет пасмурной и без осадков. Ночные "минусы" ожидются уже не такими низкими.
Об этом сообщается на сайте Украинского гидрометцентра. Синоптики прогнозируют ночью и утром на Правобережье местами туман, а на дорогах северо-восточных областей – гололедицу (чтобы посмотреть карту, доскролльте страницу до конца).
Температура воздуха ночью будет колебаться от 1 мороза до 1 тепла, на востоке – до -3, а на юге – до +2.
Днем в целом по стране также от 1 мороза до 1 тепла, в западных и южных областях – +1...+4.
Погода в Киеве 17 декабря также будет пасмурной, днем и ночью от 1 мороза до 1 тепла.
Как сообщал OBOZREVATEL, до конца недели почти на всей территории Украины потеплеет еще больше.
Также синоптики дали новый прогноз погоды на Новый год.