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14 февраля • обновлено в 04:31
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Украинский синоптик нарисовала ужасающий сценарий глобального потепления

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Повышение средней температуры на Земле даже на один градус будет иметь серьезные последствия.

Об этом предупредила руководитель Лаборатории прикладной климатологии Украинского гидрометеорологического института Светлана Краковская, пишут "Буквы". "Люди могут думать: один градус – разве это много? Вроде бы и нет, но представьте это себе как повышение на один градус температуры человеческого тела. Мало ли это? И тут также. И симптомы такие же", – сказала она.

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Глобальное потепление на Земле

Глобальное потепление на Земле

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По ее словам, если глобальная температура повысится на 4 градуса Цельсия, наступят необратимые изменения – точно как с человеческим телом.

"По состоянию на сегодня, если все страны выполнят взятые на себя обязательства насчёт уменьшения выбросов парниковых газов, температура вырастет на 3,2 градуса. Чтоб сохранить биоразнообразие и привычные условия жизни для большинства на планете, нужно выполнить Парижское соглашение об ограничении потепления всего двумя градусами Цельсия. При том, что один уже есть", – пояснила синоптик.

При этом Краковская обратила внимание на то, что у человечества есть несколько сценариев, в частности и оптимистический, при котором температура планеты вырастет на лишь полтора градуса.

Как сообщал OBOZREVATEL, по словам Краковской, теплая, бесснежная зима несет в себе огромные риски и может вызвать тяжелые последствия для всей экосистемы. В частности, весной Украину и вовсе может завалить снегом.

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Автор
Виктория Жмайло Виктория Жмайло
Тег
потепление
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