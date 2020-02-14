Украинский синоптик нарисовала ужасающий сценарий глобального потепления

Повышение средней температуры на Земле даже на один градус будет иметь серьезные последствия.

Об этом предупредила руководитель Лаборатории прикладной климатологии Украинского гидрометеорологического института Светлана Краковская, пишут "Буквы". "Люди могут думать: один градус – разве это много? Вроде бы и нет, но представьте это себе как повышение на один градус температуры человеческого тела. Мало ли это? И тут также. И симптомы такие же", – сказала она.

Глобальное потепление на Земле "24"

По ее словам, если глобальная температура повысится на 4 градуса Цельсия, наступят необратимые изменения – точно как с человеческим телом.

"По состоянию на сегодня, если все страны выполнят взятые на себя обязательства насчёт уменьшения выбросов парниковых газов, температура вырастет на 3,2 градуса. Чтоб сохранить биоразнообразие и привычные условия жизни для большинства на планете, нужно выполнить Парижское соглашение об ограничении потепления всего двумя градусами Цельсия. При том, что один уже есть", – пояснила синоптик.

При этом Краковская обратила внимание на то, что у человечества есть несколько сценариев, в частности и оптимистический, при котором температура планеты вырастет на лишь полтора градуса.

Как сообщал OBOZREVATEL, по словам Краковской, теплая, бесснежная зима несет в себе огромные риски и может вызвать тяжелые последствия для всей экосистемы. В частности, весной Украину и вовсе может завалить снегом.

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