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Потеплеет и пойдет снег: синоптики изменили прогноз погоды в Украине

1.6тЧитать материал на украинском

В Украине в пятницу, 21 декабря, ожидается падение атмосферного давления, с Центральной Европы в страну переместится влажная и более теплая воздушная масса.

Прогнозируются небольшие осадки, преимущественно в виде снега, слабый гололед, лишь в южной части страны и в Приазовье – без существенных осадков, сообщает Укргидрометцентр.

На дорогах, кроме юга и крайнего востока, местами гололедица. Ветер южный, 5-10 м/с. Температура ночью 2-7° мороза, днем от 3° мороза до 2° тепла; в Крыму ночью около 0°, днем 2-7° тепла.

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В Киеве 21 декабря ожидаются небольшие осадки, преимущественно в виде снега, слабый гололед. На дорогах местами гололедица. Ветер южный, 5-10 м/с. Температура ночью 3-5° мороза, днем около 0°.

Потеплеет и пойдет снег: синоптики изменили прогноз погоды в Украине

На высокогорье Ивано-Франковской и восточной части Закарпатской областей ожидается умеренная снеголавинная опасность (2 уровень), в горах западной и центральной частей Закарпатской и Львовской областей — низкая снеголавинная опасность (1 уровень).

Потеплеет и пойдет снег: синоптики изменили прогноз погоды в Украине

При этом на курортах Египта сохраняется тепло. Так, в Шарм-эль-Шейхе днем будет до +21° и солнечно.В Хургаде немного холоднее — до +20, но также без осадков.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее синоптики предупреждали, что в Украине до конца текущей недели, с 21 по 23 декабря, ожидается ухудшение погодных условий и ураганный ветер.

Читайте все новости по теме "Прогноз погоды" на OBOZREVATEL.

Тема
Прогноз погоды
Место
Украина
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