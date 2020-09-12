Потеплеет до +30: синоптики дали прогноз погоды в Украине на воскресенье

Погода в Украине в воскресенье, 13 сентября ожидается теплая и без осадков. В большинстве регионов будет ясно, переменная облачность ожидается только в части западных областей.

Об этом говорится в прогнозе Украинского гидрометцентра. Так, в центральных областях Украины температура воздуха будет +23..+27 градусов днем, ночью – до +6..+10. На территории западных областей днем ожидается +22..+28, ночью +11..+13.

На севере температура воздуха прогнозируется на уровне +22..+26 днем и +7..+11 градусов ночью. На востоке Украины днем ожидается +25..+28 градусов, ночью +9..+15 градусов. В южных областях днем температура поднимется до +25..+29 градусов тепла, а ночью +11..+17.

В Киеве температура воздуха в воскресенье ожидается на уровне до +26 градусов, а ночью до +11 градусов. Осадков не прогнозируется.

Кроме того, 13-14 сентября в южной части, восточных, центральных, Сумской, Черниговской, Киевской, Ривненской и Тернопольской областях будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Как сообщал OBOZREVATEL:

по данным Gismeteo, погода в Украине в сентябре ожидается дождливой, но теплой. Температура воздуха в течение месяца будет колебаться от +15 до +32 градусов.

Однако в Укргидрометцентре считают, что погода в Украине будет летней лишь до середины сентября, да и то с кратковременными периодами похолодания.

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