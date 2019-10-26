Потеплеет до +21: синоптики порадовали прогнозом погоды в Украине

В субботу, 26 октября, в Украине ожидается средняя температура в районе +15 без видимых осадков.

Как сообщает Укргидрометцентр, ночью и утром будет туман. Ветер юго-западный, 3-8 метров на секунду.

Теплее всего будет на западе страны. Температура воздуха ночью составит 6-8 градусов тепла. Днем воздух прогреется до +19+21.

В северных областях осадков не ожидается, однако ночью и утром – туман. Температура воздуха ночью составит 6-8 градусов тепла. Днем воздух прогреется до 14-16 градусов тепла.

Центральные регионы также ночью и утром накроет туман. Днем столбики термометра покажут +15+17, ночью похолодает до +6+8.

Погода в Украине Укргидрометцентр

На востоке страны осадков не предвидится, ночью и утром туман. Температура воздуха ночью составит 2-4 градусов тепла. Днем воздух прогреется до 15-17 градусов.

На юге Украины днем ожидается +16+18, ночью температура опустится до +7+9.

В Киеве сегодня будет пасмурно, туманы на протяжении всего дня. Температура воздуха ночью составит 7-9 градусов тепла. Днем потеплеет до 14-16 градусов тепла.

Погода в Киеве Укргидрометцентр

Как сообщал OBOZREVATEL, синоптики уточнили прогноз на ноябрь в Украине.

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