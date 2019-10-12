Потеплеет до +21: синоптики дали обнадеживающий прогноз по Украине

Новая неделя в Украине порадует украинцев теплом и солнцем. На Покрову и День защитника Украины по всей стране будет ясная и комфортная погода.

Как свидетельствуют данные украинского Укргидрометцентра, в праздник, 14 октября, "бабье лето" будет в самом разгаре.

По прогнозам синоптиков, по всей территории страны будет тепло и солнечно, ожидается небольшая облачность без осадков. Теплее всего будет в западных областях, там температура воздуха поднимется до +23, на востоке страны будет 17-23 градуса, в южных регионах – 17-22 градуса, а в северных – 19-22 градуса.

Осень в Украине Лидская газета

Погода в Украине на 14 октября Укргидрометцентр

В начале рабочей недели, 15 октября, осадков также не ожидается, тепло продолжит радовать украинцев. Температура воздуха продолжит держаться на уровне 18-23 градуса. Теплее всего по-прежнему будет в западных регионах.

Погода в Украине на 15 октября Укргидрометцентр

В среду, 16 октября, золотая осень также порадует украинцев ясной теплой погодой. Температура продолжит удерживаться на отметке 18-22 градуса. Облачности и осадков не ожидается. По всей территории страны будет дуть восточный ветер со скоростью 3-8 м/с.

Погода в Украине на 16 октября Укргидрометцентр

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее синоптик Наталья Диденко рассказала, когда в Украину придет бабье лето и какую погоду ожидать на Покров.

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