Потеплеет до +20: синоптик рассказала, где в Украине будет жарко

В среду, 4 марта в Украине ожидается потепление вплоть до +20 градусов по Цельсию.

При этом в нашей стране буде одна из самых теплых погод в Европе, сообщила в Facebook народный синоптик Наталья Диденко.

"У нас ожидается +12+18 градусов, а на юге и местами в Центре может быть и до +20 градусов. Ложкой дегтя окажется похолодание на крайнем западе до + 5 + 10 градусов и только там же пройдут дожди, в Карпатах с мокрым снегом", – говорится в сообщении.

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В Киеве, 4 марта, ожидается до +15 градусов и возможно немного выше температура.

"Хотя это похоже на апрель, но все же пока март с таким подарочком", – добавила Диденко.

Карта погоды на 4 марта Facebook Наталья Диденко.

Как сообщал OBOZREVATEL, В период с 3 по 7 марта в Украине наступит существенное потепление.

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