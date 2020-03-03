Потеплеет до +20: синоптик рассказала, где в Украине будет жарко

В среду, 4 марта в Украине ожидается потепление вплоть до +20 градусов по Цельсию.
При этом в нашей стране буде одна из самых теплых погод в Европе, сообщила в Facebook народный синоптик Наталья Диденко.
"У нас ожидается +12+18 градусов, а на юге и местами в Центре может быть и до +20 градусов. Ложкой дегтя окажется похолодание на крайнем западе до + 5 + 10 градусов и только там же пройдут дожди, в Карпатах с мокрым снегом", – говорится в сообщении.
Весна в Украине
В Киеве, 4 марта, ожидается до +15 градусов и возможно немного выше температура.
"Хотя это похоже на апрель, но все же пока март с таким подарочком", – добавила Диденко.
Карта погоды на 4 марта
Facebook Наталья Диденко.
Как сообщал OBOZREVATEL, В период с 3 по 7 марта в Украине наступит существенное потепление.
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