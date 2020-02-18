Потеплеет до +10: синоптик порадовала прогнозом погоды в Украине

В Украине в среду, 18 февраля, ожидается сухая воздушная масса с солнечными прояснениями.

Такой прогноз в Facebook дала народный синоптик Наталья Диденко. При этом незначительные дожди пройдут в районе Приазовья, а в Карпатах выпадет немного снега.

Метеоролог предупредила, что ветер с юго-западного перейдет на северо-западный, поэтому воздух будет свежим.

Прогноз погоды в Украине

Температура воздуха ночью будет около нуля, но на востоке страны опустится до -3-5 градусов. Днем в большинстве областей Украины ожидается + 3 + 9 градусов, на юге потеплеет до +10.

В Киеве, 18 февраля, будет сухо и солнечно. Температура днем ожидается около +5+6 градусов. По словам Диденко, серьезные осадки в столице пройдут в воскресенье, 23 февраля.

"Кто любит зимнее солнце, чтобы там не говорили о нынешнюю зиму, завтра можно приятно жмуриться и даже надеть черные очки", – добавила синоптик.

Карта погоды Facebook Наталья Диденко

Как сообщал OBOZREVATEL, во вторник, 18 февраля, снова существенно потеплеет, местами воздух прогреется до +14 градусов.

Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!