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4 октября • обновлено в 16:06
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"Потащу покрышки на Банковую!" Сенцов прокомментировал подписание "формулы Штайнмайера"

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Бывший политузник Кремля, украинский режиссер Олег Сенцов считает, что согласие Украины на "формулу Штайнмайера" еще не означает сдачу национальных интересов. Но если это случится, то первым готов выйти на протестные акции под Офис президента.

Об этом он заявил на своей странице в Facebook 4 октября, прокомментировав согласование "формулы" украинской делегацией на минских переговорах, а также митинги под лозунгами "Нет капитуляции!", прошедшие после этого в стране.

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Олег Сенцов

Олег Сенцов

ИноСМИ

"Все наперебой комментируют подписание "формулы Штайнмайера". В Совете Европы меня тоже просили высказать свое мнение по этому поводу, поэтому могу здесь лишь его повторить. Переговоры лучше войны. Ничего страшного пока не произошло. Никто интересов Украины еще не сдал. Если это произойдет, то я сам потащу покрышки под Банковую" — заявил Сенцов.

При этом режиссер выразил уверенность, что глава РФ Владимир Путин вместе с европейцами попытаются принудить украинского президента к миру на их условиях. "Посмотрим, что будет дальше", констатировал он.

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • Вечером 1 октября Украина провела масштабные митинги против решения по Донбассу — "формулы Штайнмайера".

  • Ранее росСМИ распространили информацию о том, что украинская делегация якобы, как и другие участники переговоров в Минске, подписала нашумевшую "формулу".

  • После этого президент Украины Владимир Зеленский провел срочный брифинг, на котором сообщил, что Украина согласовала, но не подписала "формулу Штайнмайера". Он пообещал, что "капитуляции не будет".

  • Напомним, что реализация "плана Штайнмайера" предусматривает разведение сил и вооружения в зоне конфликта, а также проведения выборов в ОРДЛО, после чего Кремль может требовать особого статуса для Донбасса.

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Тема
Российско-украинский конфликт
Персона
Олег Сенцов
Место
Украина
Тег
Формула Штайнмайера
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Plotnikov Alex
Plotnikov Alex
Я только за, тащите покрышки на майдан, гори все синем пламенем
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hunt andres
hunt andres
Как все знакомо))) Сидеть этому феллини и в украинском зиндане. Как предыдущему херою Надии Савченко) Не стоана, а шапито гастрольное.
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Иванов Владимир
Иванов Владимир
это Муди ло еще не один поджег совершит...его же уже за одну попыткуосудили...маньяк
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