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''Посылаю москвоязыких продавщиц!'' Фарион закатила скандал в книжном магазине Львова

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Бывшый народный депутат Украины от "Свободы", борец за украинский язык Ирина Фарион поскандалила с продавцами книжного магазина во Львове из-за отсутствия в ассортименте полностью украиноязычных календарей.

Кроме того, скандальная экс-парламентарий возмутилась из-за популярности в Украине западной новогодней атрибутики и англоязычных праздничных песен. Бурную реакцию Фарион продемонстрировала на своей странице в Facebook.

"Пошла сейчас при случае купить настенный календарь на год. И что увидела? Оказывается, найти исключительно украинский календарь — это проблема. Всюду как не январь, то January. Рабы еще не вышли из московского плена, как вскочили в английский. Главное, найти нового хозяина! Над ночным клубом, во Львове, с безликим названием "Малевич" (не Ивасюк или Яремчук!!!) читаю: Merry Chistmas. Happy New Year", — разгневанно написала она.

Ирина Фарион

Ирина Фарион

Facebook Ирины Фарион

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По ее словам, в поисках календаря она забежала в первый попавшийся книжный магазин на улице Коперника, не обратив внимание на его вывеску. Там Фарион обнаружила в основном двуязычную литературу, что крайне разозлило ее.

"Посылаю москвоязыких продавщиц, стремглав выскакиваю из этого гнезда — и только теперь вижу, что по неосторожности зашла не в магазин, а к BOOKLAND!!! Лечу прочь, как мое ухо лапает Jingle bells. Извините, но где-то же должно быть мое публичное украинское пространство!" — продолжила возмущаться Фарион.

После этого она решила посетить магазин "Українська книгарня", где ей и удалось найти необходимый календарь.

Ирина Фарион

Ирина Фарион

Facebook Ирины Фарион

"Влетаю туда, заглушая Jingle bells и научно читаемую литературу чужими языками, с единственной просьбой: украинский сплошь календарь. И мне его предлагают и говорят, что таких возмущенных англоманией и москвофильством немало. Прекрасно стало на душе. А реальность осталась. Поэтому боремся только за наш украинский ход времени, остановленный в календаре без январей и Januar-ов. Тогда и с нами будут считаться, как с теми, кто неповторимы и все имеют свое!" — резюмировала Фарион.

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Тема
Языковой скандал
Персона
Ирина Фарион
Место
УкраинаЛьвов
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Пигин Макс
Пигин Макс
Привыкайте! Теперь вы будете нерабами пиндосов!
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Шевченко Володимир
Шевченко Володимир
Аплодують - Ірина Фаріон !
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ДЯЧОК СТЬОПА
ДЯЧОК СТЬОПА
Щось мені підказує ,що ця напів жидівка працює на прутеня і ніколи не повірю в її благі наміри щодо українізації країни .
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