Знакомый на днях пересекал блокпост макак и чудом выскочил. Чел уже вне опасности, больше в оккупированную рф Горловку не поедет, поэтому попросил выложить в сеть то, что пережил. Далее рассказ будет от первого лица.

Я - коренной житель Горловки, родился, учился и вырос в этом городе. Но, благодаря дикарям и русским оккупантам, я не живу дома, а снимаю квартиру вне оккупации. Одним словом, нас таких много.

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Ладно, перейду к сути. Блокпосты макак я пересекал не один раз. Черный плащ+темные очки не носил, запчасти от танка в кармане джинс никогда не возил, поэтому особого внимания не привлекал.

Но это было раньше. Не знаю как у кого начался новый год, а у меня с блокбастера имени макак. При пересечении блокпоста на выезде из оккупированной рф Горловки из меня чуть не сделали шпийона сбУ. Каким образом?

Все просто - сначала меня тупо потянули дикари сквозь толпу к одному из боксов. После этого макаки дыныры отобрали личные вещи, молча и без объяснения причин[объяснять - это не царское дело, если ты вооружен и под кайфом]. Ну, а потом начался треш.

Ко мне приставили личного охранника с автоматом и сказали ждать. Чего ждать? А хз. Спорить с автоматчиком, у которого IQ как у глиста - развлечение так себе. Поэтому я ждал часа 2 непонятно чего.

После этого вышло тело в камуфляже из бокса и позвало меня внутрь на поговорить. Почему бы не пойти и не погутарить, когда тебя об этом "просят" вооруженные дикари? Я потопал, короче, это ж просто.

Захожу в бокс, в боксе вонь как будто жарили носки. На столе бумага, она же протокол. Читаю и ... И тупо х*ею - это протокол о моем же задержании по личному указаний сотрудников мыгыбы дыныры из Горловки.

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Класс. Еще минус пять лет жизни. Первых минус 5 я получил, когда ждал непонятно чего от непонятно кого с оружием и перегаром.

Но кино продолжается - меня пакуют макаки в гражданском, завязывают глаза, садят в авто и везут хз куда. После этого кино напоминает триллер, ибо лучше такую хрень смотреть по тв.

Меня, по ходу движения, называют шпийоном.

Обвиняют в "измене родине" [пнх, Горловка - Украина]. Угрожают на ремни порезать-изнасиловать-убить всех моих родственников, проживающих на территории Горловки.

Ситуация следущая: у меня повязка на глазах, вооруженная дичь угрожает мне и моим родичам, я еду неведомо куда. Санта, я конечно понимаю, что вел себя плохо, но когда я мечтал о приключениях, то

немного нетакой подарок желал.

А кино продолжается - меня затаскивают в помещение. Это бывшее здание сбУ Горловки. Пока тащили я немного получил по печени и под ребра от макак - ударов 80. Но это не так страшно, страшно понимать, что по отмашке некой макаки тебя могут убить и прикопать так, что не найдут лет 200.

Вновь пошли спецэффекты - дикари мне три часа объясняли, что я шпийон и шо мне тапки + шо буду сидеть лет 20. Ваааау... Классно я съездил в Горловку, впечатлений от приключений на лет 25 будет.

Но шось пошло совсем не по плану у дырявых и я это понял очень просто: меня тупо не били, хотя я ожидал шо меня дней 5 будут лупить, а потом я все сам расскажу под диктовку и на камеры рос тв.

Правда, после трех часов типа допроса, мне предложили немного и немало - "сотрудничать с мыгыбы дыныры" на добровольной основе. Варианты ответов: да - еду дальше, нет - еду на подвал. Санта, не

знаю шо я тебе сделал плохого, но больше не дари мне таких подарков

Выбор, конечно, так себе, согласитесь. Я прикинул, что на подвале дверь для такого шпийона как я открыта всегда, поэтому решил рискнуть: говорю, мол, говно вопрос, начальник, будем гнать Хунту до Киева,

говори шо делать.

Видели когда-нибудь улыбку табуретки, которая хрюкает? Я видел. Зрелище не очень, если честно. Главная макака улыбается и дает мне расклад, мол я буду отрабатывать задания, которые мне будут приходить

через мессенджер и на электронную почту. Киваю головой, ибо жить хочется как никогда и клянусь перевести 666 бабушек через дорогу, если только не попаду на подвал сегодня.

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Подписываю 2 бланка бумаг. Первый - о том, что у меня нет претензий к мыгыбы дыныры, второй - о том, что я добровольно даю согласие мыгыбы дыныры на сотрудничество и буду выполнять задания во имя дыныры.

Алеее, оп! Еще спецэффет! Эти уроды записали все происходящее на камеру и показывают мне. С*ка, увеличиваю ставку - я согласен перевести добровольно перевести 999 бабушек через дорогу, если только

выберусь и не попаду на подвал. Зашибись год начался, как в сказке.

Ну, а после этого начинается дешевое кино: макаки начинают мне рассказывать о том, что если я где-нибудь проболтаюсь о случившемся, то видео попадет в тырнет и прилетит прям на почту сбУ + будут последствия для моих родственников + проклятия со стороны главшамана Макеевки. Киваю головой, мол, да, конечно, обязательно.

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Контрольный в голову - щелчок предохранителя , пистолет к виску и "просьба" подписать объяснение, в котором я "добровольно" дал "показания" о "причастности к работе на сбУ" неизвестной мне особы.

Никогда не пробовали писать со стволом у виска ? Не рекомендую - руки потеют и почерк как у врача со стажем.

Подписываю. Молча. Меня отпускают. Проезжаю блокпост дыныры. Через неделю вытаскиваю всех неватных родичей из Горловки за ленточку.

После этого я делаю свой подарок макакам - топаю в сбУ. Приезжают контрики. Вновь рассказываю все как было. По фото опознаю дичь - один русский, 2 местных. Претензий от наших спецслужб ко мне нет. Выдыхаю и молюсь о том, чтобы с тем человеком, на которого как бы я "дал показания", ничего не случилось. Конец.

Эпилог. От себя лично добавлю лишь то, что так называемые "показания" макакам и "суду" или "прокуратуре" дикарей ничего не стоят. Если дичь решила кого-либо бросить на подвал, помните - ваши или чьи-либо "показания"-"заявления" не нужны.

И да - не стесняйтесь после подобных случаев топать в сбУ, аналогичных вышеописанному событий больше, чем вы думаете. Видео - это стандартная процедура для мыгыбы дрындыды, не более того. Конец.

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