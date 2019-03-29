"Построю плотину Симоньян!" Соколова ярко высмеяла "предвыборный" ролик пропагандистки Путина

Украинская журналистка Янина Соколова затроллила скандальную российскую пропагандистку Ольгу Скабееву за нелепый ролик, в котором она возомнила из себя кандидата в президенты Украины.

Украинка остро прокомментировала его и показала забавную пародию в эфире своего шоу "Вечер с Яниной Соколовой" на YouTube (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Янина Соколова Скриншот видео

"Шок! Ведущий популярного шоу на телеканале "Россия 1" каждое утро тр*хает одного из "кандидатов" в президенты Украины. И, судя по всему, делает это не очень хорошо", — с сарказмом прокомментировала она глупую выходку Скабеевой и намекнула на разлад с супругом, одиозным пропагандистом Евгением Поповым.

Затем Соколова продемонстрировала фрагмент странного клипа Скабеевой и с юмором воспроизвела его в свойственной ей манере.

"Тоже хочу баллотироваться, но не в какие-то там президенты. Я беру выше — хочу стать Ольгой Скабеевой. Обещаю приглашать в студию только тупых украинцев, зупыню усы Пескова на без пятнадцати двенадцать, отправлю Багдасарова в Карбиндынское ущелье, выпущу из пиджака Соловьева миллион "Шмелей" в миллион Гиви, перекрашу Кремль в зеленый металик, зигану Зюганову, построю плотину Симоньян. Кто якщо не я?" — спародировала она безграмотную украинскую речь путинской пропагандистки.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Скабеева заявила, что является якобы очень популярной в Украине, и пожалела, что регистрация кандидатов на выборы президента в стране уже окончена. Она добавила, что примерно знает, как стабилизировать ситуацию в Украине, и с удовольствием бы попробовала.

Позднее она опозорилась нелепым роликом, в котором возомнила себя кандидатом в президенты Украины. В нем пособница путинского режима, помимо всего, показала абсолютную неспособность говорить на украинском языке, сделав по несколько ошибок почти в каждом слове.

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