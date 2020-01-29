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29 января • обновлено в 08:17
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"Построим росТВ в Украине": экс-нардеп забил тревогу из-за закона о дезинформации

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Законопроект о борьбе с дезинформацией в Украине, предложенный министром культуры Александром Бородянским, является наступлением на свободу слова.

Об этом заявил в эфире ObozTV депутат Верховной Рады Украины 8-го созыва Александр Бригинец. По его словам, в случае принятия соответствующего закона в Украине появится телевидение по российскому образцу, где инакомыслие будет подавляться.

"Самый простой способ преодолеть дезинформацию – ее опровергнуть. Если дезинформация планово распространяется целой группой изданий, вы никогда это не остановите. Если эти издания еще и приближены к власти, никакой закон их не остановит. Но искать в оппозиционных изданиях, которые критикуют власть, кого-то, кто якобы распространяет дезинформацию – это уже своеобразная цензура", – заявил бывший нардеп.

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По словам Бригинца, "недавно на одном из телеканалов были обыски из-за того, что ведущий в студии сказал что-то, что обидело президента".

"Если человек кого-то оскорбил – у нас есть судебная система, обратитесь в суд. Скажите – такой-то журналист, в таком-то эфире, в таком-то блоге распространил дезинформацию... Если я в прямом эфире что-нибудь скажу, что является дезинформацией, после этого вас по этому закону должны закрыть на два месяца", – отметил он.

Экс-депутат подчеркнул, что в результате под угрозой окажутся "все издания, которые не будут одобрять власть, все спикеры, которые говорят то, что не нравится власти".

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"Тогда мы построим прекрасное российское телевидение, где у нас в студиях будет присутствовать 99% людей, которые будут вылизывать власть. Будет обязательно один в вышиванке, который будет примитивно и дебильно мочить власть. И все будут говорить – видите, у нас есть оппозиция", - заявил Бригинец.

Политик также выразил уверенность, что данный закон не дадут принять.

"Построим росТВ в Украине": экс-нардеп забил тревогу из-за закона о дезинформации

Как писал OBOZREVATEL, в Украине за недостоверную информацию и дезинформацию намерены сажать в тюрьму на срок до семи лет и штрафовать до 9,4 млн грн. Об этом говорится в проекте закона, который Министерство культуры, молодежи и спорта Украины вынесло на публичное обсуждение.

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Читайте все новости по теме "Новости ObozTV" на OBOZREVATEL.

Автор
Павел Заяц
Темы
Новости ObozTV Эфиры Oboz TV Прямая трансляция
Персоны
Владимир Бородянский Александр Бригинец
Место
Украина
Теги
цензура СМИ Министерство культуры
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