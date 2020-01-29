"Построим росТВ в Украине": экс-нардеп забил тревогу из-за закона о дезинформации

Законопроект о борьбе с дезинформацией в Украине, предложенный министром культуры Александром Бородянским, является наступлением на свободу слова.

Об этом заявил в эфире ObozTV депутат Верховной Рады Украины 8-го созыва Александр Бригинец. По его словам, в случае принятия соответствующего закона в Украине появится телевидение по российскому образцу, где инакомыслие будет подавляться.

"Самый простой способ преодолеть дезинформацию – ее опровергнуть. Если дезинформация планово распространяется целой группой изданий, вы никогда это не остановите. Если эти издания еще и приближены к власти, никакой закон их не остановит. Но искать в оппозиционных изданиях, которые критикуют власть, кого-то, кто якобы распространяет дезинформацию – это уже своеобразная цензура", – заявил бывший нардеп.

По словам Бригинца, "недавно на одном из телеканалов были обыски из-за того, что ведущий в студии сказал что-то, что обидело президента".

"Если человек кого-то оскорбил – у нас есть судебная система, обратитесь в суд. Скажите – такой-то журналист, в таком-то эфире, в таком-то блоге распространил дезинформацию... Если я в прямом эфире что-нибудь скажу, что является дезинформацией, после этого вас по этому закону должны закрыть на два месяца", – отметил он.

Экс-депутат подчеркнул, что в результате под угрозой окажутся "все издания, которые не будут одобрять власть, все спикеры, которые говорят то, что не нравится власти".

"Тогда мы построим прекрасное российское телевидение, где у нас в студиях будет присутствовать 99% людей, которые будут вылизывать власть. Будет обязательно один в вышиванке, который будет примитивно и дебильно мочить власть. И все будут говорить – видите, у нас есть оппозиция", - заявил Бригинец.

Политик также выразил уверенность, что данный закон не дадут принять.

Как писал OBOZREVATEL, в Украине за недостоверную информацию и дезинформацию намерены сажать в тюрьму на срок до семи лет и штрафовать до 9,4 млн грн. Об этом говорится в проекте закона, который Министерство культуры, молодежи и спорта Украины вынесло на публичное обсуждение.

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