Пострадавшие в ДТП с Зайцевой получили по 35 грн компенсации: как они живут спустя три года

Пострадавшие в ДТП в Харькове 18 октября 2017 года, виновников которой, Алену Зайцеву и Геннадия Дронова, приговорили к 10 годам заключения, получили мизерные суммы компенсации.

Как рассказала "Фактам" представитель потерпевших Лариса Матвеева, от Зайцевой были небольшие выплаты, около 35 грн за один раз, но таких перечислений было очень немного.

По ее словам, сведений о том, что от Дронова поступают какие-то платежи, вообще нет.

Работают ли Зайцева и Дронов в тюрьмах, неизвестно, оба осужденные запретили рассказывать о себе.

"Пострадавшим психологически очень трудно воспринимать эти подачки в 35 грн, эти отписки о нераскрытии информации о себе. Для них это обидно и унизительно. Они стараются, как могут, восстановить свою жизнь, работают, лечатся, кто-то восстанавливает себя. Такое не забывается и их потери не восстанавливаются, и состояния, которое было до ДТП, они уже никогда не смогут достичь", – отметила Матвеева.

В ДТП всего шесть человек получили травмы различной степени тяжести – беременная Жанна Власенко, Оксана Евтеева, Оксана Нестеренко, Анна Комар и Юрий Неудачин. Позже пострадавшей признали и подругу Зайцевой Марину Ковалеву, которая сидела на пассажирском сиденье Lexus.

Девочка, которую родила Жанна Власенко, здорова и не имеет патологий. Сейчас ей 2 года и 8 месяцев.

"Мы получили ноль, ровно ноль. Пытаться что-то изменить – оно того не стоит. Какие-то 30 грн, плюс – это нервы, нужно время находить. Для поддержания здоровья, конечно, делаем что-то – это и психолог, и поддержки в виде массажей, но уже не медикаментозное лечение. На дочери, я надеюсь, не отразилось это, по крайней мере, сейчас. Сначала год-полтора у нас были проблемы с неврологией, занимались этим вопросом, но теперь все в порядке", – рассказала женщина.

Оксана Евтеева, которая в аварии потеряла сестру и мужа, также до сих пор проходит курс реабилитации. Отразилась авария и на здоровье Оксаны Нестеренко – в ДТП девушка получила тяжелые травмы.

Потерпевшая Анна Комар во время телефонного разговора с изданием находилась в больнице, где ей сделали очередную операцию. Ни от Зайцевой, ни от Дронова она также ничего не получила.

"Я сейчас снова в больнице. У меня была страшная рана на голове – скальпирована и счесана, я ее тогда несколько месяцев лечила. Затем, якобы оно там зажило, потом оказалось, что опять началась деформация кожи и мне вот делали операцию на прошлой неделе", – подчеркнула она.

По словам женщины, тогда пришлось искать очень много денег – и на больницу, и на реабилитацию.

"Если бы люди не собирали, если бы не помогли, то это была бы вообще неподъемная сумма для моей семьи. Сейчас, конечно, легче, и я надеюсь, что это уже последняя операция, потому что уже устала от операций, устала лечиться", – добавила Комар.

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