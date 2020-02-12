Пострадало уже 6 тысяч: в Украине взялись реформировать систему защиты прав ребенка

В Офисе генерального прокурора анонсировали создание системы ювенальной юстиции в Украине. Она будет охватывать детей-правонарушителей и детей-жертв или свидетелей.

Как сказано в сайте ОГП, этот вопрос заместитель генпрокурора Гюндуз Мамедов обсудил на тематической встрече с руководством Национальной полиции. По его словам, речь идет о четкой специализации в этой особой сфере: все стороны процесса должны иметь спецстатус – прокуроры, следователи, судьи, адвокаты и работники социальной сферы.

"Мы все должны понимать специфику работы с несовершеннолетними. Необходимо учитывать детскую психологию и детское восприятие, а подходы на всех этапах должны отличаться от тех, которые существуют в работе с совершеннолетними преступниками и потерпевшими. И, самое главное, если речь идет о ребенке-жертве, то мы все должны минимизировать стрессовые ситуации, потому что даже судебный процесс может стать стрессом, иногда и неисправимым", – заявил Мамедов.

Кроме того, участники встречи обсудили возможность внедрения новых подходов к допросу пострадавших детей и свидетелей по принципу "однажды". Это принцип американского Children's Justice Centre: допрос ребенка может проводиться только один раз, одной стороной процесса – следственным судьей или следователем, на одном этапе – досудебного расследования.

Стороны также затронули вопрос разработки новых подходов выявления преступлений в кибер-пространстве: сексуального насилия, шантажа, буллинга, реализации наркотических средств и алкоголя.

В Офисе генпрокурора напомнили, что в 2019 году в Украине было зарегистрировано около 12 тысяч уголовных производств в отношении несовершеннолетних, находящихся в конфликте с законом, и детей, пострадавших от насильственных действий. Количество детей, ставших жертвами преступлений достигла 6 тысяч человек.

Как сообщал OBOZREVATEL, Верховная Рада Украины проголосовала за усиление ответственности за преступления, совершенные в отношении малолетних, несовершеннолетних и лиц, не достигших половой зрелости.

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