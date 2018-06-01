Постоянные сюрпризы: синоптик уточнил прогноз на лето в Украине

Весь июнь в этом году будет теплым, июль принесет грозы, а в августе страну накроет знойная погода.

Об этом рассказал Gazeta.ua народный синоптик Леонид Горбань.

"Температурные качели продлятся в июне и июле. Начало лета действительно будет прохладным. Температура повысится максимум до 24 градусов тепла. Местами будет дождить. Во второй половине месяца температура будет постепенно расти. 15–17 июня и в 20-х числах ожидаются дожди", - подчеркнул он.

По словам синоптика, июль также будет влажный и теплый. Возможны бури с градом. Август ожидается знойным. Осадков будет мало.

Похолодание в начале июня спасет от выгорания урожай зерновых, овощи и фруктовые сады.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее синоптики заявляли, что в июне 2018 года погода преподнесет украинцам несколько сюрпризов. В частности, обещанной "африканской жары" ждать не стоит.