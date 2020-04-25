Постоянно першило горло, а через годы начала расти щитовидка: военный химик из Чернобыля рассказал об облучении

Одним из явных симптомов облучения радиацией является першение в горле.

Как рассказал изданию Daily Storm военный химик, следивший за работами по ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС в 1986 году, Александр Самотканов, облучение ощущается по-особому, тем более непосредственно у энергоблока.

Ликвидаторы аварии на ЧАЭС Архивные фото

"Из симптомов – постоянное першение в горле, очень противное. Я даже научился определять по нему уровень радиации: чем сильнее першение, тем выше показатель рентген в час. Как только я его чувствовал, то давал команду "назад", – отметил он.

По словам военного, каждые пять дней у ликвидаторов проверяли кровь на лейкоциты.

"Когда норма превысилась, меня отправили в госпиталь. Я пролежал там два месяца и больше не возвращался на станцию", – добавил он.

Самотканов подчеркнул, что спустя некоторое время у него стала увеличиваться щитовидная железа.

"Я уволился из армии, стал не годен для службы в Вооруженных силах", – заключил химик.

Напомним, 26 апреля исполнится 34 года со дня аварии на Чернобыльской атомной электростанции.

Как писал OBOZREVATEL, ранее в сети всплыли уникальные видео ликвидации аварии на ЧАЭС.

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