Главная Новости
25 апреля • обновлено в 05:13
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Общество

Постоянно першило горло, а через годы начала расти щитовидка: военный химик из Чернобыля рассказал об облучении

890
Читать материал на украинском

Одним из явных симптомов облучения радиацией является першение в горле.

Как рассказал изданию Daily Storm военный химик, следивший за работами по ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС в 1986 году, Александр Самотканов, облучение ощущается по-особому, тем более непосредственно у энергоблока.

Ликвидаторы аварии на ЧАЭС

Ликвидаторы аварии на ЧАЭС

Архивные фото

"Из симптомов – постоянное першение в горле, очень противное. Я даже научился определять по нему уровень радиации: чем сильнее першение, тем выше показатель рентген в час. Как только я его чувствовал, то давал команду "назад", – отметил он.

По словам военного, каждые пять дней у ликвидаторов проверяли кровь на лейкоциты.

"Когда норма превысилась, меня отправили в госпиталь. Я пролежал там два месяца и больше не возвращался на станцию", – добавил он.

Самотканов подчеркнул, что спустя некоторое время у него стала увеличиваться щитовидная железа.

"Я уволился из армии, стал не годен для службы в Вооруженных силах", – заключил химик.

Напомним, 26 апреля исполнится 34 года со дня аварии на Чернобыльской атомной электростанции.

Как писал OBOZREVATEL, ранее в сети всплыли уникальные видео ликвидации аварии на ЧАЭС.

Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!

Место
Украина
Теги
авария Чернобыльская АЭС
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Общество

Коронавирус. Самое важное

  • УКРАИНА:

    Подтвержденные случаи: 7647.

    Вылечились: 601. Умерли: 193.

  • В мире заболели почти 2,8 миллиона человек, погибли – более 194 тысяч.

  • Шмыгаль объявил 5 этапов выхода из карантина и план снятия ограничений в Украине.

  • Израильский препарат от коронавируса дал ошеломительный результат: есть первые спасенные.

  • В Великобритании начали испытания вакцины от COVID-19 на людях.

  • В США прекратили использовать препарат, которым лечат коронавирус в Украине. Он убивает людей!

Новости общества

Топ-публикации

Топ-блоги