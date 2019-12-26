Поставляла оружие в Иран: СБУ накрыла опасную преступную группировку. Фото

Контрразведка Службы безопасности Украины прекратила деятельность международной группировки, которая финансировала незаконные операции по приобретению в Украине товаров военного назначения для реализации в Иране.

Об этом написала пресс-служба СБУ. Силовики установили, что выходцы из Ирана налаживали поставки комплектующих к противотанковых ракетных комплексов, что противоречит резолюции Совета Безопасности ООН.

Было установлено, что для финансирования сделок использовались фиктивные фирмы, зарегистрированные в Украине, Иране, Турции, странах Балтии и офшорах. Злоумышленники создали теневую систему незаконных переводов и обналичивания средств вопреки требованиям законодательства Украины и вне контроля органов финансового мониторинга.

СБУ пресекла деятельность преступной группировки, которая поставляла оружие в Иран

"Противоправное деятельность является частью неофициальной финансово-расчетной системы "хавала", которая является незаконной альтернативой официальным платежным системам. При проведении обысков по местам функционирования так называемых бэк-офисов "хавалы" и жительства злоумышленников в Киевской и Днепропетровской области, правоохранители изъяли финансовую документацию , печати и бланки иностранных субъектов хозяйствования, ключи доступа к системам клиент-банк, вычислительную технику, материальные и оптические носители информации и мобильные устройства", – сообщили в СБУ.

Также было изъято почти 600 тысяч долларов США и 235 тысяч евро.

Сейчас в рамках уголовного производства, начатого по ч. 3 ст. 28 (совершение преступления организованной группой), ч. 2 ст. 201 (контрабанда), ч. 2 ст. 209 (легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем) Уголовного кодекса Украины, продолжаются неотложные следственные действия. Решается вопрос о наложении ареста на полученные средства.

СБУ пресекла деятельность преступной группировки, которая поставляла оружие в Иран

СБУ пресекла деятельность преступной группировки, которая поставляла оружие в Иран

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