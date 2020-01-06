Поставили на колени: виновница скандала с Крымом жестко отреагировала на конфликт

Российская блогерша Александра Митрошина, назвала провокаторами активистов движения "Відсіч", из-за которых на ее встрече произошла потасовка после вопроса "чей Крым".

Об этом блогерша рассказала на своей странице в Instagram, написав, что вся встреча закончилась дракой, полицией и ее бегством.

Александра Митрошина .instagram/alexandramitroshina

"Пришли три провокатора на политическую тему в контексте России и Украины. Сорвали встречу, обвиняли меня в разных вещах, кричали, через полчаса подрались", – написала Митрошина.

Как объяснила блогерша, сбежать ей пришлось ради безопасности всех остальных. Вместе с тем, она извинилась перед своими подписчиками за такой исход встречи.

instagram/alexandramitroshina

instagram/alexandramitroshina

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, в Киеве полиция задержала активистов, которые пытались помешать проведению мероприятия с российской блогершей Александрой Митрошиной.

Отметим, что сама россиянка в 2017 году посещала оккупированный Крым, публикуя фото в Facebook.

Вечером 6 января полиция отпустила Леонида Овчаренко и Алексея Кальницкого. При этом на них были составлены админпротоколы за хулиганство.

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