"Постарел на 10 лет, с трудом говорил!" В ПЦУ рассказали о странных лекарствах для Филарета

Патриарху Филарету накануне объединительного Собора в 2018 году врачи порекомендовали принимать препараты, после которых он резко начал терять трудоспособность.

Об этом в интервью Укринформу заявил архиепископ Православной церкви Украины Евстратий Зоря, уточнив, что тогда очень важно было сохранить единство, а мощные силы работали на его разрушение и направляли свои усилия против патриарха.

"На Покров в прошлом году патриарх вместе с митрополитом Макарием служили на Софийской площади молебен. Там он говорил проповедь, есть видеозапись, заметно, что патриарх хорошо себя чувствует. Буквально меньше чем через пару недель здесь, в Укринформе, проходит пресс-конференция. Это совершенно другое состояние. Такое впечатление, что он постарел на десять лет, он с трудом говорил, плохо выглядел. Насколько я понял, это было связано с рекомендацией принимать определенные медицинские препараты", - пояснил он.

Патриарх Филарет 24 канал

"Ситуация была странная, потому что ему порекомендовали принимать определенные препараты, и он резко начал терять трудоспособность: хуже говорить, хуже двигаться. И все это происходит в такой критический момент. Мы начали искать причину, и единственный наш вывод: действие нового препарата. Как только он перестал его принимать, он за неделю пришел в нормальную форму", - отметил Евстратий.

На вопрос, контролировал ли сам Евстратий то, что принимает патриархт, тот ответил: "К медицинской части я никогда не имел никакого отношения. У патриарха есть его племянница, которая по специальности - врач. Есть врачи, которые сопровождают его многие годы".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в ПЦУ заявили, что патриарх Филарет дал интервью пропагандистам издания "Россия 24" из-за болезни.

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