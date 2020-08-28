Постановление Кабмина о карантине частично признано неконституционным

Конституционный суд Украины принял решение относительно постановления Кабинета министров о введении карантинных ограничений.

Как сообщается на сайте КС 28 августа, признан неконституционным закон о внесении изменений госбюджет на 2020 год.

"Решением Конституционного суда Украины признаны не соответствующими Конституции Украины (неконституционными) положения: частей первой, третьей статьи 29 Закона № 294; абзаца девятого пункта 2 раздела II "Заключительные положения" Закона № 553", – сказано в сообщении.

Указанные положения законов перестают действовать со дня принятия решения КС.

Также суд также закрыл конституционное производство по делу в части, касающейся проверки на соответствие Основному закону оспариваемых положений постановления №392 в связи с тем, что они перестали действовать.

Решение КС является обязательным, окончательным и не может быть обжаловано.

Представитель президента в Конституционном суде Федор Вениславский пояснил, что КС признал признал неконституционным только закон о внесении изменений в закон Украины о госбюджете на 2020 год.

"А в части постановления Кабинета министров Украины, которым и был введен карантин, закрыл производство, поскольку в постановление неоднократно вносились изменения, а КС может рассматривать акт в пределах конституционного представления и действующий, то есть только первоначальный текст, который уже не действует", – пояснил он в комментарии агентству "Интерфакс-Украина".

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Напомним, что представление Верховного суда в отношении отдельных нормативно-правовых актов Кабмина и Верховной Рады поступило в КС 4 июня.

ВС просил проверить на соответствие Основному закону подпункты 5, 6, 7, 14 пункта 3, абзац шестой пункта 6 постановления Кабинета министров Украины "Об установлении карантина с целью предотвращения распространению на территории Украины острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, и этапов ослабление противоэпидемических мероприятий" от 20 мая 2020 года №392.

В документе утверждалось, что указанные положения на период действия карантина устанавливают непропорциональные ограничения права на свободу передвижения, права на мирные собрания, права на предпринимательскую деятельность, права на доступ к медицинской помощи.

Верховный суд также счел непропорциональными ограничения уровня материального обеспечения бюджетных учреждений, прокуроров и судей, что нарушает принцип верховенства права и гарантии независимости судей и невыполнения судебных решений.

Кроме того, речь идет о запрете на период карантина массовых мероприятий, работы заведений общественного питания, торгово-развлекательных центров, регулярных и нерегулярных перевозок, проведения плановой госпитализации медицинскими учреждениями.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, какое значение будет иметь для украинцев признание карантина незаконным и понесет ли Кабмин ответственность, если КСУ примет такое решение.