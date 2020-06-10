Посольство Украины во Франции остро отреагировало на скандал вокруг рекламы российского филиала французской компании Danone с актером Михаилом Пореченковым, который стрелял по ВСУ на Донбассе.

Официальное заявление амбасады появилось на ее официальной странице. В нем дипломаты пристыдили большой бизнес за пропаганду сторонников оккупации востока нашего государства и Крымского полуострова.

Михаил Пореченков Facebook Посольства Украины во Франции

"Большой бизнес должен быть ответственным. Коммерческая целесообразность – не повод забывать о нравственности. Danone Russia приглашает пособника кремлевских террористов Пореченкова, который в 2014 щеголял тем, как стрелял по украинцам на Донбассе и поддержал аннексию Крыма, рекламировать свой йогурт. Вкусно?" – возмутились в посольстве.

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