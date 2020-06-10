Посольство Украины во Франции возмутилось, что в проморолике сняли сообщника российских оккупантов

Украинское подразделение Danone отреагировало на скандал с рекламой, назвав его огорчением. В оправдание там отметили, что компания работает в 140 странах, поэтому на российский филиал никак нельзя было повлиять

В 2014 году Пореченков посетил террористов "Л/ДНР" на Донбассе и стрелял с их позиций по защитникам Украины

Danone также имеет производственные мощности и на территории Украины

Посольство Украины во Франции остро отреагировало на скандал вокруг рекламы российского филиала французской компании Danone с актером Михаилом Пореченковым, который стрелял по ВСУ на Донбассе.

Официальное заявление амбасады появилось на ее официальной странице. В нем дипломаты пристыдили большой бизнес за пропаганду сторонников оккупации востока нашего государства и Крымского полуострова.

Михаил Пореченков Facebook Посольства Украины во Франции

"Большой бизнес должен быть ответственным. Коммерческая целесообразность – не повод забывать о нравственности. Danone Russia приглашает пособника кремлевских террористов Пореченкова, который в 2014 щеголял тем, как стрелял по украинцам на Донбассе и поддержал аннексию Крыма, рекламировать свой йогурт. Вкусно?" – возмутились в посольстве.

Как сообщал OBOZREVATEL:

французская компания Danone в России сняла в рекламе своей продукции известного российского актера Михаила Пореченкова.

30 октября 2014 года Пореченков посетил "ДНР" и выехал на позиции боевиков в районе донецкого аэропорта. Там он сделал несколько выстрелов по позициям украинских защитников ДАП из крупнокалиберного пулемета.

Украинское подразделение компании Danone оправдалось за скандал вокруг рекламы Actimel с Пореченковым. В заявлении говорится, что Danone является частью международной группы, которая работает в 140 странах мира, и не может влиять на решение российского подразделения.

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