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10 июня • обновлено в 12:28
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Посольство Украины во Франции раскритиковало Danone за рекламу с Пореченковым

  • Российская "дочка" французской молочной компании Danone сняла в своей рекламе актера страны-агрессора Михаила Пореченкова

  • Danone также имеет производственные мощности и на территории Украины

  • В 2014 году Пореченков посетил террористов "Л/ДНР" на Донбассе и стрелял с их позиций по защитникам Украины

  • Украинское подразделение Danone отреагировало на скандал с рекламой, назвав его огорчением. В оправдание там отметили, что компания работает в 140 странах, поэтому на российский филиал никак нельзя было повлиять

  • Посольство Украины во Франции возмутилось, что в проморолике сняли сообщника российских оккупантов

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Посольство Украины во Франции остро отреагировало на скандал вокруг рекламы российского филиала французской компании Danone с актером Михаилом Пореченковым, который стрелял по ВСУ на Донбассе.

Официальное заявление амбасады появилось на ее официальной странице. В нем дипломаты пристыдили большой бизнес за пропаганду сторонников оккупации востока нашего государства и Крымского полуострова.

Михаил Пореченков

Михаил Пореченков

Facebook Посольства Украины во Франции

"Большой бизнес должен быть ответственным. Коммерческая целесообразность – не повод забывать о нравственности. Danone Russia приглашает пособника кремлевских террористов Пореченкова, который в 2014 щеголял тем, как стрелял по украинцам на Донбассе и поддержал аннексию Крыма, рекламировать свой йогурт. Вкусно?" – возмутились в посольстве.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Автор
Виктория Довгань Виктория Довгань
Персона
Михаил Пореченков
Место
Украина
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