Возможна эвакуация: посольство Украины в Китае забило тревогу из-за коронавируса

Посольство Украины в Китае призвало граждан покинуть территорию КНР при наличии возможности из-за стремительного распространения коронавируса 2019-nCoV.

Кроме того, в сообщении ведомства на официальной странице в Facebook не исключается возможность эвакуации украинцев из наиболее эпидемиологически опасного региона.

Коронавирус в Китае ВВС

"Прорабатываются все возможные варианты оказания помощи согражданам, которые находятся в городах провинции Хубэй, в отношении которых применены карантинные ограничения. Среди прочего изучается и возможность их эвакуации на случай, если такое решение будет принято руководством нашего государства", – отметили в украинском посольстве.

Кроме того, там заверили, что осуществляют постоянный мониторинг развития эпидемиологической ситуации в Китае и поддерживают контакты с соответствующими органами страны.

Как сообщал OBOZREVATEL:

количество зараженных новым коронавирусом 2019-nCoV за ночь на 28 января резко выросло до 4515 с 2744, погибли уже 106 человек.

Напомним, Министерство здравоохранения Украины определило больницу, в которой будут находиться пациенты при подозрении на заражение коронавирусом из Китая.

Также с 26 января в аэропорту "Борисполь" начался температурный скрининг пассажиров на прямых авиарейсах из Китая для предотвращения распространения смертельного китайского коронавируса 2019-nCoV.

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