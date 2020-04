"Апрель будет самым сложным!" Посольство Украины попросило помощи у Илона Маска

Посольство Украины в США попросило о помощи с аппаратами искусственной вентиляции легких американского изобретателя, основателя Tesla Илона Маска.

Пандемическая ситуация в Украине приближается к своему пику, сказано в твите дипучреждения в ответ на пост Маска о том, что у его компании есть дополнительные аппараты ИВЛ.

"Украина – вторая по величине страна в Европе с населением около 40 миллионов человек. Пандемическая ситуация в Украине приближается к своему пику, апрель будет самым тяжелым. Людям в больницах нужны аппараты ИВЛ. Мы готовы к сотрудничеству! Дякуємо!" – сказано в сообщении.

Dear Elon,

Ukraine🇺🇦 is the second largest country in Europe with population nearly 40 mln citizens. The pandemic situation in Ukraine is approaching its peak, April is going to be the hardest. People in hospitals need ventilators. We are ready to cooperate! Dyakuyemo!