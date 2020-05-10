Посольство Британии заявило, что Украина ограничит выезд своих граждан: назревает скандал

Из Украины в Великобританию якобы смогут попасть только те граждане, которые имеют там постоянное место жительства. Кроме того, для выезда они должны получить специальное разрешение Министерства иностранных дел.

Об этом сообщается на официальной странице Посольства Великобритании в Украине в Facebook. Ведомство отметило, что поддержит этот процесс, информируя МИД Украины о запланированных путешествиях резидентов и предоставляя подробную информацию об их проживании на своей территории.

Великобритания Украинский институт будущего

Также в посольстве отметили, что разрешение на выезд из Украины предоставляется для тех, кто будет лететь прямыми рейсами в Великобританию, рейсами в третьи страны, у которых есть авиасообщение с королевством, или пересекать наземную границу страны.

Для того, чтобы посольство Великобритании успело вовремя проинформировать МИД Украины о выезде ее граждан, необходимо предоставить всю информацию за 72 часа до запланированного путешествия. В форме следует указать:

полное имя;

дату рождения;

номер паспорта и срок действия;

вид на жительство и срок его действия;

сканкопию вида на жительство;

детали маршрута.

В то же время посольство уточнило, что окончательное решение о пропуске резидентов на территорию Великобритании будет принимать ее пограничная служба.

"Обращаем внимание, что украинская власть сообщила нам, что только украинцы с постоянным местом жительства в зарубежных странах смогут покинуть Украину. Поэтому мы не можем помочь одним украинским гражданам с другими визами Великобритании или разрешениями на выезд из Украины", – подчеркнули в дипломатическом учреждении.

В сети новость о жестких ограничениях восприняли с негодованием и начали проводить параллели с тоталитарной советской системой.

"Back to the USSR. Посольство Великобритании в Украине утверждает, что официальный Киев сообщил партнерам о запрете для выезда своих граждан без отдельного разрешения Министерства иностранных дел", – написал эксперт по консталтингу Игорь Рубан.

Как сообщал OBOZREVATEL:

ранее президент Владимир Зеленский заявил, что Украина не будет блокировать выезд работников за границу, если страна, куда они едут, предоставит им контракт на работу хотя бы на три месяца.

Со своей стороны глава МИД Дмитрий Кулеба говорил, что никакого запрета на выезд сезонных рабочих или трудовых мигрантов за границу ведомство не принимало и такого запрета в принципе не существует. Но перед тем, как открыть границы, нужно защитить права людей.

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