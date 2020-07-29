Это не прогресс – это разрушение: посол Венгрии раскритиковал Украину за закрытие школ

Посол Венгрии в Украине Иштван Ийдярто раскритиковал закрытие школ для языковых меньшинств в стране.

В интервью агентству "Интерфакс-Украина" он назвал это "полным систематическим разрушением инфраструктуры, которая ранее существовала со сталинских времен".

"С 2020 года для русскоязычных и с 2023 года для других языковых меньшинств ЕС не будет школ. Никаких. Школа – только украинская, говорит закон. Для национальных меньшинств будут классы и группы.

Это очень важный и очень негативный шаг, направленный на то, чтобы устранить все неукраинские школы в этой стране, что означает, что меньшинство теряет свои институции. "Вы, как меньшинство, не имеете право на институции, у вас есть классы", – заявил Ийдярто.

Он отметил, что "никто не знает, какой будет судьба школ после административной реформы". Ийдярто заявил, что не видит никакого прогресса.

"Я не знаю, какими были намерения украинских государственных властей, но это вовсе не прогресс – это разрушение инфраструктуры", – считает посол Венгрии.

Дипломат добавил, что не верит в то, что представители венгерского нацменьшинства плохо сдают экзамены по украинскому языку.

"Потому что это вовсе не правда, я также читал некоторую статистику, и многие украинцы не могут сдать эти экзамены по украинскому языку и литературе", – сказал Ийдярто.

"Процесс, к сожалению, не касается языка, процесс связан с уничтожением инфраструктуры меньшинств, что абсолютно неприемлемо для нас и для меньшинств", – подытожил он.

Иштван Ийдярто. Википедия

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Венгрия начала программу финансовой поддержки для представителей венгерского меньшинства по выкупу земель сельскохозяйственного значения.