''Посмотрите в свой паспорт!'' Российский журналист разозлил украинцев советами о выборах

Российский журналист Аркадий Бабченко, который переехал в Украину, разозлил пользователей сети постом о политике.

На своей странице в Facebook он написал: "Мне к сорока годам так надоело разжевывать банальные вещи. Но, ок. Видимо, придется писать большой пост про Порошенко. А затем и про Юлю [Тимошенко]".

"Всегда для меня было загадкой, как люди живут в каком-то своем мире, не видят банальных, элементарных вещей и не могут сложить логическую цепочку из двух шагов", — добавил Бабченко.

Аркадий Бабченко facebook.com/babchenkoa

В свою очередь журналист Евгений Спирин довольно резко отреагировал на такое высказывание.

"Ребят, вы же дружите с Аркадием? А передайте ему, что мне как украинцу не надо ничего разжевывать. А разжевывать он может баланду в Солекамске. Или баранки на Болотной. Или, на худой конец, таранку в Сызрани. И "учиться дискутировать" я тоже не хочу. Особенно с той стороной бордюра, какая бы позиция у вас там не была", — написал в Facebook он.

Спирин также дал Бабченко "дружеский старый совет, проверенный временем": "Когда дело касается "разжевывания" и советов украинцам, как им голосовать, за кого и кто прав в политике, посмотрите в свой паспорт".

Отметим, в комментариях мнения пользователей разделились.

"Старший русский брат" нас научит?" "Имперские замашки прут по полной", "А на каком основании гражданин страны-агрессора учит украинцев кто хорошо, а кто плохо?" "Свобода слова — это основа современного независимого государства! Начнете затыкать рот журналистам, получите Мордор во всей красе", "Если он для украинцев "разжевывать" собрался — то я полностью согласен. Но не исключено, что это могло быть и к мокше обращено", — пишут в сети.

Кок сообщал OBOZREVATEL, ранее Бабченко назвал цели Путина, предположив, что российский президент и дальше будет выдавливать Украину с Азовского моря, чтобы открыть поставку воды в Крым с материка.