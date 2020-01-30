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30 января • обновлено в 16:17
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"Посмотрите в глаза детям, отца которых вы убили!" Крюкова вступила в перепалку со Стерненко

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В зале Шевченковского районного суда, где 30 января состоялось заседание по делу об избиении журналиста "Страны" Владислава Бовтрука, националист Сергей Стерненко вступил в перепалку с журналисткой того же издания Светланой Крюковой.

Она посоветовала Стерненко поехать в Одессу и посмотреть в глаза детей человека, которого он убил, сообщает "Страна" (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца).

Сам Стерненко не говорил, что он человека не убивал, а лишь задавал один и тот же вопрос: "Что эти люди Исайкул и Кузнецов (по делу об убийстве Кузнецова и нападению на Исайкула Стерненко готовят подозрение - ред.) делали у моего дома?".

"Посмотрите в глаза детям, отца которых вы убили!" Крюкова вступила в перепалку со Стерненко

"Иногда убийца возвращается на место преступление для того, чтобы еще раз ощутить эту эмоцию. То есть вы хотите, чтобы я рассказала вам как вы убивали человека?

Хорошо, тогда я хочу рассказать о том человеке, которого убил Стерненко. Мы ездили в Одессу на интервью с многодетной матерью, у которой остались на руках дети от отца, которого убили. Вы после этого делаете из этого шоу? Рекомендую поехать в Одессу и посмотреть в глаза детям, отца которых вы убили!", – сказала Крюкова.

Отметим, что во время словесной перепалки Крюковой и Стерненко, в разговор вмешивался адвокат Алексея Цыбалюка Маси Наем. Цимбалюка обвиняют в нападении на журналиста "Страны" под зданием Нацсовета по телерадиовещанию.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Автор
Глеб Иванов
Персоны
Светлана Крюкова Сергей Стерненко
Место
Украина
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