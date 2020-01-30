"Посмотрите в глаза детям, отца которых вы убили!" Крюкова вступила в перепалку со Стерненко

В зале Шевченковского районного суда, где 30 января состоялось заседание по делу об избиении журналиста "Страны" Владислава Бовтрука, националист Сергей Стерненко вступил в перепалку с журналисткой того же издания Светланой Крюковой.

Она посоветовала Стерненко поехать в Одессу и посмотреть в глаза детей человека, которого он убил, сообщает "Страна" (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца).

Сам Стерненко не говорил, что он человека не убивал, а лишь задавал один и тот же вопрос: "Что эти люди Исайкул и Кузнецов (по делу об убийстве Кузнецова и нападению на Исайкула Стерненко готовят подозрение - ред.) делали у моего дома?".

"Иногда убийца возвращается на место преступление для того, чтобы еще раз ощутить эту эмоцию. То есть вы хотите, чтобы я рассказала вам как вы убивали человека?

Хорошо, тогда я хочу рассказать о том человеке, которого убил Стерненко. Мы ездили в Одессу на интервью с многодетной матерью, у которой остались на руках дети от отца, которого убили. Вы после этого делаете из этого шоу? Рекомендую поехать в Одессу и посмотреть в глаза детям, отца которых вы убили!", – сказала Крюкова.

Отметим, что во время словесной перепалки Крюковой и Стерненко, в разговор вмешивался адвокат Алексея Цыбалюка Маси Наем. Цимбалюка обвиняют в нападении на журналиста "Страны" под зданием Нацсовета по телерадиовещанию.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Поздно вечером 24 мая 2018 года в Одессе с ножом напали на бывшего лидера местной ячейки "Правого сектора" Сергея Стерненко.

Парень нанес одному из нападавших удар ножом в живот, после чего тот умер на месте ЧП. Как заявляет Стерненко, он действовал якобы в рамках самообороны.

Позже выяснилось, что задержанный полицией участник нападения на экс-лидера одесского "Правого сектора" проходит по делу как свидетель.

Стерненко взяли под охрану сотрудники полиции особого назначения.

В мае 2019 года в полиции заявили, что ряд вещественных доказательств в делах о покушении на активистов в Одесской области, в частности на Стерненко, исчезли.

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