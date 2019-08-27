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Посмотрите им в глаза: в сети показали матерей убитых на Донбассе воинов

1.1т Читать материал на украинском

В Украине представили фотопроект "Мамы" о женщинах, которые потеряли сыновей в войне на Донбассе.

Автором выступило издание "Зеркало недели". Напечатано было около 300 портретов матерей погибших военных ВСУ.

Отмечается, что их планируют разослать президенту, премьер-министру, спикеру ВРУ, главам ОГА и мэрам городов для того, чтобы они повесили снимки в своих кабинетах.

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В сети показали матерей убитых на Донбассе воинов

В сети показали матерей убитых на Донбассе воинов

"Мальчики, которые взяли власть в стране, вы годитесь этим женщинам в сыновья. И вы обязаны прожить эту власть так, чтобы вашим мамам не было стыдно, а их мамам горько. Президент Владимир Зеленский запретил чиновникам вешать в кабинетах его портреты. Пусть вместо них будут на стене портреты мам погибших солдат!" – пишет издание.

Проект напомнил украинцам о том, что в список боевых потерь уже попали 3013 воинов.

"Для большинства из них слово "мама" в жизни было первым, оно же – и последним. Кого еще звать, когда так больно? Более трехсот фотографий "Зеркало недели" отпечатало для новых хозяев властных кабинетов. Мы разошлем их всем: от президента до губернаторов, от спикера и премьера до глав служб, инспекций, парламентских комитетов, мэров, судей и правоохранителей. Там, на обратной стороне фотографий, есть крючок. Только вбейте гвоздь. Пусть за вами следят, вас вдохновляют, останавливают, поддерживают глаза тех, кто отдал Украине бесценное – своих сыновей. Измените страну. Мамам все равно будет больно, но все же светлее", – обратились в издании к представителям власти.

Фотопроект "Мамы"

Фотопроект "Мамы"

Зеркало недели

В Украине показали матерей погибших на Донбассе

В Украине показали матерей погибших на Донбассе

Зеркало недели

Матерей погибших воинов показали в сети

Матерей погибших воинов показали в сети

Зеркало недели

Война на Донбассе: в сети показали матерей погибших

Война на Донбассе: в сети показали матерей погибших

Зеркало недели

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее стало известно, что в 2019 году Украина уже потеряла на Донбассе 71 военнослужащего.

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Тема
Война на Донбассе
Место
Украина
Теги
Донбасс Вооруженные силы Украины
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Комментарии на сайте не модерированы
Дудко Олег
Дудко Олег
Эти подонки приехали на Донбасс подзаработать на убийствах мирных жителей. Туда им и дорога.
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Алексей Смирнов
Алексей Смирнов
А за че погибли то?
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Мельников Дмитрий
Мельников Дмитрий
Ну, теперь посмотрим, осмелится ли Обоз показать матерей потерявших своих детей, совсем ещё не воинов, на Донбассе, от рук ВСУ и прочих добровольческих бандформирований. Матерей детей, которых убили не на линии фронта, а на детской площадки, в садике, по дороге из школы домой...
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