Посмотрите им в глаза: в сети показали матерей убитых на Донбассе воинов

В Украине представили фотопроект "Мамы" о женщинах, которые потеряли сыновей в войне на Донбассе.

Автором выступило издание "Зеркало недели". Напечатано было около 300 портретов матерей погибших военных ВСУ.

Отмечается, что их планируют разослать президенту, премьер-министру, спикеру ВРУ, главам ОГА и мэрам городов для того, чтобы они повесили снимки в своих кабинетах.

В сети показали матерей убитых на Донбассе воинов

"Мальчики, которые взяли власть в стране, вы годитесь этим женщинам в сыновья. И вы обязаны прожить эту власть так, чтобы вашим мамам не было стыдно, а их мамам – горько. Президент Владимир Зеленский запретил чиновникам вешать в кабинетах его портреты. Пусть вместо них будут на стене портреты мам погибших солдат!" – пишет издание.

Проект напомнил украинцам о том, что в список боевых потерь уже попали 3013 воинов.

"Для большинства из них слово "мама" в жизни было первым, оно же – и последним. Кого еще звать, когда так больно? Более трехсот фотографий "Зеркало недели" отпечатало для новых хозяев властных кабинетов. Мы разошлем их всем: от президента до губернаторов, от спикера и премьера до глав служб, инспекций, парламентских комитетов, мэров, судей и правоохранителей. Там, на обратной стороне фотографий, есть крючок. Только вбейте гвоздь. Пусть за вами следят, вас вдохновляют, останавливают, поддерживают глаза тех, кто отдал Украине бесценное – своих сыновей. Измените страну. Мамам все равно будет больно, но все же светлее", – обратились в издании к представителям власти.

Фотопроект "Мамы" Зеркало недели

В Украине показали матерей погибших на Донбассе Зеркало недели

Матерей погибших воинов показали в сети Зеркало недели

Война на Донбассе: в сети показали матерей погибших Зеркало недели

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее стало известно, что в 2019 году Украина уже потеряла на Донбассе 71 военнослужащего.

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