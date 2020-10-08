Последствия пожаров на Луганщине показали на красноречивом фото
Около 250 человек остались без крова
11 жителей региона стали жертвами огня
Еще одна проблема – уничтожение огнем имущества военных на фронте
Волонтеры обнародовали фото полностью уничтоженного огнем пожаров на Луганщине двора. На снимке видно, что от дома остались только обгоревшие косяки.
Красноречивый кадр появился на странице фонда "Повернись живим" в Facebook. "Здесь жили люди... А теперь некоторые поселки на Луганщине выглядят именно так. Регион пылает в третий раз за последние три месяца", – говорится в подписи.
Волонтеры также напомнили, что даже по неокончательным данным огонь повредил минимум 250 жилищ людей. Не менее шокирующие и цифры по потерям: при ликвидации лесных пожаров были обнаружены тела 11 человек, пострадали 19 и более 150 местных жителей были эвакуированы.
Несмотря на то, что пожары вспыхнули еще 30 сентября, их тушения продолжалось по состоянию на 7 октября. Наиболее сложная обстановка сложилась вдоль линии разграничения – на территории Станично-Луганского, Новоайдарского, Северодонецкого районов, где в зону поражения попали 32 населенных пункта.
"Рядом с тем, огнем повреждено и имущество украинских военных. Камеры видеонаблюдения, коптеры, мониторы, километры кабеля, маршрутизаторы, блоки питания – это неисчерпаемый список того, что необходимо оперативно восстановить, чтобы наши воины могли и дальше противостоять российским оккупантам на востоке Украины. Мы преодолеем огонь. Как и террористов (они, как вы знаете, причастны и к массовым пожарам на Луганщине)", – заверили, подытоживая, волонтеры.
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